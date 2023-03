5 dúvidas sobre cuidados com o peixe betta

Uma das principais vantagens de tê-lo como animal de estimação é que ele é muito tranquilo

Peixe betta é conhecido por suas nadadeiras longas e elegantes Imagem: Panpilai paipa| Shutterstock

O betta é uma espécie de peixe originária da Ásia que se tornou popular como animal de estimação em todo o mundo. Ele é conhecido por suas cores vibrantes e suas nadadeiras longas e elegantes, que se movem de maneira delicada na água.

Além disso, são animais de estimação que não necessitam de muito espaço, cuidado ou equipamentos caros. Por isso, são ideais para pessoas que desejam um pet, mas não dispõem de muito tempo disponível. No entanto, eles também precisam de atenção. A seguir, veja como cuidar desse peixe!

1. Peixes betta podem viver em aquários pequenos?

Peixes betta precisam de espaço suficiente para nadar e se exercitar. Embora possam sobreviver em aquários pequenos por um curto período, é recomendado que tenham um espaço com capacidade de pelo menos 10 litros. Além disso, o aquário deve ser equipado com filtro e aquecedor, além de ser limpo regularmente.

2. Eles podem viver sem comida por alguns dias?

O betta precisa de alimentação diária e regular. Embora possa sobreviver sem comida por alguns dias, isso não é saudável e pode afetar a saúde e o bem-estar do animal. É recomendado alimentá-lo com ração própria para betta, cerca de duas vezes por dia.

3. Peixes betta podem ser mantidos com outros peixes?

Eles são animais territoriais e podem se tornar agressivos com outros peixes, incluindo outros bettas. É recomendado mantê-los sozinhos em seu próprio aquário. Se for necessário colocar outros peixes, é importante escolher espécies que sejam compatíveis com o betta e que não ameacem sua saúde e seu bem-estar.

Peixe betta é um animal curioso e gosta de explorar o ambiente (Imagem: UNIKYLUCKK | Shutterstock)

4. Betta não precisa de um aquário com plantas e decoração?

Os bettas são curiosos e gostam de explorar o ambiente. É recomendado que o aquário seja equipado com plantas naturais, pedras e decorações a fim de que o peixe tenha um ambiente enriquecedor e interessante. Além disso, as plantas ajudam a manter a qualidade da água e proporcionam um espaço mais natural para o animal.

5. Eles não precisam de água tratada?

É essencial tratar a água antes de colocá-la no aquário. A água da torneira pode conter cloro e outros produtos químicos que podem ser prejudiciais para o peixe. É recomendado que a água seja tratada com um condicionador próprio para aquários antes de ser adicionada ao aquário do betta.

Em resumo, os peixes betta são animais de estimação maravilhosos, mas precisam de cuidados para que tenham uma vida saudável e feliz. É importante evitar equívocos e seguir as melhores práticas de cuidado, incluindo um ambiente adequado, alimentação regular e tratamento da água. Com o cuidado certo, eles podem viver por vários anos e proporcionar muita alegria e beleza ao seu lar.