5 dúvidas sobre hábitos alimentares

Nutricionista explica como alguns deles podem ser positivos ou negativos para a sua saúde

Cuidar da alimentação é importante para o corpo Imagem: Shutterstock

Se alimentar corretamente é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Por vezes, dúvidas sobre como fazer isso de maneira adequada podem surgir. Por isso, a nutricionista Roberta Stella esclarece alguns questionamentos sobre hábitos alimentares.

1. Comer pouco ou pular refeições faz mal?

Para o corpo trabalhar adequadamente é necessário que todos os nutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais) sejam fornecidos, por meio da alimentação, nas quantidades recomendadas. Essas recomendações somente serão possíveis de serem atingidas se houver variedade alimentar, ou seja, se todos os grupos alimentares (cereais e tubérculos, carne, leguminosas, legumes e verduras, frutas, leite e derivados) estiverem presentes na alimentação diária.

Ao mesmo tempo, é necessário distribuir todos esses alimentos durante o dia em, pelo menos, 5 refeições (café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar). Assim, comer pouco e pular refeições faz mal porque a pessoa não irá atingir a recomendação de nutrientes, e isso traz consequências como baixo rendimento, cansaço e dor de cabeça.

2. É verdade que não devemos consumir carboidratos à noite?

Os carboidratos são os macronutrientes que devem fazer parte em maior quantidade em nossa alimentação, isto é, entre 45-65% das calorias do dia devem ser obtidas por meio desses nutrientes. Assim, é necessário distribuí-los durante todas as refeições do dia, evitando concentrá-los em um período ou refeição, para que haja maior variedade de alimentos e, consequentemente, maior variedade de nutrientes. Nenhum nutriente deve ser concentrado em uma única refeição. Assim, os carboidratos podem ser consumidos à noite.

Dormir de estômago cheio pode prejudicar o sono (Imagem: Shutterstock)

3. Dormir de estômago cheio prejudica a digestão?

Durante o sono, o metabolismo é mais lento e, consequentemente, torna a digestão mais demorada. Ao se deitar após comer, além de prejudicar o sono, também irá prejudicar a absorção dos nutrientes.

4. Tirar um cochilo após o almoço é bom ou ruim para o organismo e para a digestão?

Tirar um cochilo, de até meia hora, não irá prejudicar a digestão ou te fazer engordar. Por ser um breve período de descanso, não irá interferir significativamente na diminuição do metabolismo.

5. Quem faz exercícios logo pela manhã, ao acordar, deve tomar dois cafés da manhã? Quais alimentos devem ser ingeridos?

Não deve realizar dois cafés da manhã, mas fazer um lanche antes e logo após a refeição maior (café da manhã). O que comer antes e depois do exercício físico dependerá do tipo de treino (aeróbio/anaeróbio), intensidade e objetivo (emagrecer, manter o peso, diminuir percentual de gordura, hipertrofia). Mas, de maneira geral, é necessário ter carboidratos antes e, após a atividade física, uma refeição que ofereça carboidratos e proteínas.