5 elementos para aquecer sua casa no inverno e deixá-la mais aconchegante

Arquiteta ensina como usar a decoração para tornar o seu lar mais acolhedor

Usar almofadas de tecidos quentes e texturizados proporciona uma sensação de conforto e calor aos ambientes Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Com a chegada do inverno, as pessoas acabam buscando por formas de aquecer suas casas para torná-las mais acolhedoras. Um estudo do Reino Unido destaca que residências frias estão ligadas a problemas de saúde mental, ressaltando a importância de um ambiente aquecido. A arquiteta Luciana Patriarcha, especialista em psicoarquitetura, destaca que fatores como orientação solar, janelas e clima regional influenciam diretamente a temperatura interna da casa durante o inverno.

“Uma das principais soluções quando pensamos em buscar mais conforto em uma estação tão fria é a iluminação da casa. Para esse período, sempre aconselho a iluminação com cores quentes, pois criam um ambiente mais aconchegante. Os cordões de luz dão um efeito supermoderno e fazem uma decoração de forma simples. As lâmpadas dimerizáveis que têm regulagem na intensidade de iluminação são ótimas para criar um efeito intimista e aconchegante com uma meia-luz”, comenta.

Aconchego e conforto na decoração

Existem alguns elementos decorativos que também podem trazer uma sensação de conforto e calor à casa. “Mantas com tecidos quentes e macios, como lã ou veludo, podem ser uma boa alternativa. Velas perfumadas também podem criar uma atmosfera acolhedora. Quanto às plantas, sugiro espécies como samambaias, suculentas e filodendros, que podem trazer vida e um toque aconchegante ao ambiente”, aponta.

A arquiteta também lista outros pontos importantes que podem ajudar a esquentar a sua casa durante o inverno. Confira!

1. Use tapetes, almofadas e cortinas para se aconchegar

Uma boa dica é usar tapetes felpudos de materiais como lã ou pelo sintético, que proporcionam uma sensação de conforto e calor aos ambientes. Coloque-os em áreas como sala de estar, quarto ou até mesmo no corredor para criar uma atmosfera acolhedora.

Criar camadas de tecidos nos espaços, como colocar um tapete sobre outro, usar almofadas de tecidos quentes e texturizados, como veludo ou lã, com diferentes texturas para criar um visual convidativo e confortável em sofás, poltronas e camas, também pode ser uma boa. Aposte em cortinas de tecidos mais pesados, como veludo ou linho grosso, que ajudam a bloquear correntes de ar frio e a manter o ambiente mais aquecido.

2. Use e abuse das cores certas

Aposte nas cores ricas e aconchegantes como tons profundos de vermelho, azul-marinho, verde-esmeralda ou roxo. Essas cores podem gerar uma sensação de calor e sofisticação ao ambiente. “As estampas em padrões xadrez, como o tartan ou o buffalo check, também são clássicos do inverno. Eles podem ser incorporados em almofadas, cortinas, tapetes ou mantas para adicionar um toque acolhedor”, complementa.

3. Utilize os padrões certos de móveis e decoração

Uma boa solução é optar por texturas aveludadas em móveis ou acessórios, como o veludo, que traz uma sensação luxuosa e confortável ao ambiente. Opte por cores como vinho, verde-escuro ou azul-marinho. Quando pensamos em metais quentes, como cobre, bronze ou ouro envelhecido, opte por elementos decorativos nesses materiais. A profissional afirma que “é importante lembrar de equilibrar as cores e padrões de acordo com o restante da decoração, para criar um ambiente harmonioso e aconchegante”.

Manter cortinas e persianas abertas durante o dia ajuda a espalhar o calor pelo ambiente (Imagem: Dariusz Jarzabek | Shutterstock)

4. Aproveite a luz solar

Mantenha cortinas e persianas abertas durante o dia para permitir a entrada máxima de luz solar. Além disso, paredes e pisos em tons claros refletem melhor a luz solar, ajudando a espalhar o calor pelo ambiente. Certifique-se, ainda, de que sua casa esteja adequadamente isolada para evitar perdas de calor. Isso inclui isolamento nas paredes, telhado e janelas. “É essencial verificar se não há rachaduras ou vazamentos que possam permitir a entrada de ar frio. Se possível, crie áreas envidraçadas, como uma varanda, onde você possa desfrutar da luz solar direta durante o inverno. Esses espaços podem ser eficientes para aquecer a casa e proporcionar um ambiente agradável”, completa.

5. Encontre o melhor revestimento para a sua casa

Os papéis de parede têm uma sensação mais acolhedora e podem deixar o ambiente mais aconchegante e acolhedor, desde que escolhidos corretamente para harmonizar com o ambiente e não pesar. Já a aplicação de madeira ou MDF nas paredes, por exemplo, pode aquecer os ambientes, pois a madeira tem uma sensação térmica mais aconchegante e visualmente dá a sensação de aconchego. Essa é uma ótima opção quando vamos esconder portas do lavabo, ou dormitórios, já que é possível criar um corredor revestido em madeira com portas ocultas.

Por Isabelle Rocha