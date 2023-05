5 elementos para utilizar na decoração de diferentes ambientes

Veja como usar a criatividade para compor um espaço bonito e harmonioso

Peças coringas ajudam a transformar a decoração dos ambientes Imagem: JP Image

Um dos desafios nas etapas finais da decoração é a escolha dos elementos. Um olhar versátil do profissional de arquitetura e do morador assegura que a seleção perfeita de peças seja utilizada com maestria para valorizar o ambiente.

Mas por onde começar? Quais são os elementos que não podem faltar? Para a arquiteta Andrea Camillo, os itens-chave são aqueles que podem estar presentes tanto em um projeto com características clássicas como também com uma pegada mais contemporânea, minimalista ou industrial. “Por serem multifacetados, conseguem se encaixar em diferentes propostas, e isso é excelente, pois nos abre muitas possibilidades”, explica a profissional.

A seguir, a arquiteta relaciona 5 objetos considerados coringas no décor. Veja!

1. Pufes

Conforto para esticar as pernas e posicionar os pés, assento extra, baú e complemento da mesa de centro. Essas são algumas das utilidades do pufe, um mobiliário que faz parte da decoração desde o Egito Antigo, sempre com o intuito de propiciar conforto. Com diferentes tamanhos, acabamentos e estrutura, a arquiteta Andrea Camillo explica que ele pode atender a diferentes demandas, seguindo as características de cada projeto.

“Posso contar com o pufe nas mais diferentes funções. Na sala de estar, ele é exato para propiciar mais um lugar para recepcionar as visitas ou para receber bandejas servidas aos convidados”, detalha. Somando-se aos exemplos, em um closet, torna-se eficiente na missão de apoiar os moradores enquanto se arrumam.

“Com a necessidade de tirarmos os sapatos antes de entrar em casa, é muito confortável e prático dispormos um pufe no hall de entrada para auxiliar nesse processo. O pufe acompanha as transformações do mundo e os novos hábitos”, complementa.

2. Vasos com flores

Vaso com flores oferece harmonia para decoração (Imagem: JP Image)

De cristal, cerâmica ou porcelanato, entre outros tantos tipos, não há quem não aprecie e concorde sobre a feliz harmonia que as flores trazem ao décor dos lares. A sensação de bem-estar e a energia positiva que os arranjos de flores adornam se intensificam quando combinados com vasos em diferentes formatos, tamanhos e materiais. Em uma mesa de centro ou lateral no living, disposto na mesa de jantar ou no aparador, no móvel lateral da cama ou, até mesmo, no banheiro, um mesmo item pode figurar nos diferentes ambientes.

3. Almofadas

Almofadas ajudam a compor a decoração e deixam o ambiente mais aconchegante (Imagem: JP Image)

Não tem quem não goste de uma almofada. Seja para encostar a cabeça e as costas no sofá ou para trazer conforto em um “abraço”, a almofada é queridinha no sofá da sala de estar, no home theater, na poltrona da varanda e no visual da cama do dormitório.

“Junto com as cores, as texturas dos tecidos e os seus formatos simplesmente transformam um espaço. Elas são magníficas para pincelar um novo olhar ao décor, de tempos em tempos, e de uma maneira muito fácil e viável, financeiramente falando”, comenta a arquiteta Andrea Camillo.

4. Mantas

Combinadas a um mix com as almofadas, a arquiteta elenca as mantinhas leves, que, com o intuito de adicionar cor ao décor do ambiente, devem estar sempre prontas para aquecer os moradores do frio, seja durante a noite, enquanto assistem a um filme na sala, ou quando tiram uma pestana após o almoço. Na sala de estar, podem ser dispostas em cima do sofá ou em um cestinho próximo e sempre à mão.

“Já na cama, são belíssimas para compor o enxoval”, sugere Andrea Camillo. “Mais do que nunca, as casas se tornaram um local de refúgio e aconchego, e esses detalhes são muito prazerosos para atender às sensações que buscamos”, complementa.

5. Espelhos

Espelhos aumentam a percepção dos ambientes (Imagem: JP Image)

Seja como peça decorativa, para disfarçar algum detalhe do ambiente, como uma viga aparente, aumentar a percepção de amplitude, ajudar na realização da maquiagem ou conferir o look no hall de entrada antes de sair, é inegável a transformação que os espelhos introduzem aos espaços.

“É um clássico contarmos com seu poder de refletir e dar profundidade em ambientes pequenos. E, em uma sala de jantar, entra também como um elemento que produz uma atmosfera sofisticada”, elenca a profissional.

Como utilizar as peças-chave no ambiente

O segredo para construir um ambiente rico e harmonioso utilizando as peças-chave é a criatividade. Para a arquiteta Andrea Camillo, algumas ferramentas como pesquisas na internet e conhecer novas possibilidades são muito estimulantes para acrescer novos usos aos itens.

“Entre esses recursos, o Pinterest é um canal riquíssimo para buscar referências e funciona muito bem. Outro canal que eu adoro são as viagens, que aguçam nosso conhecimento daquilo que é agradável em outras culturas. Eventualmente, acredito que até mesmo a natureza, paisagem, formas e lugares são fontes que podemos nos inspirar”, relata. “Na arquitetura e decoração não existe fórmula, tudo depende das necessidades do ambiente, dos moradores e de sua personalidade”, finaliza a profissional.

Por Beatriz Russo