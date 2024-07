5 ensinamentos de ‘Emily in Paris’ para usar nas Olimpíadas

Veja como utilizar o inglês em Paris durante os Jogos Olímpicos

Durante as Olimpíadas de Paris 2024, é útil saber algumas frases em francês e inglês Imagem: kovop | Shutterstock

Nos preparativos finais para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Brasil pode se destacar em diversas modalidades. Desde esportes aquáticos até as novas adições como skate e surfe, o país está preparado para brilhar. A cerimônia de abertura, que acontece na sexta-feira, 26 de julho, promete um grandioso espetáculo de cultura e tradição francesa, aumentando a expectativa e ansiedade entre atletas e fãs.

Segundo o levantamento do VTrends, núcleo de pesquisa da operadora Vivo, 64% dos brasileiros pretendem acompanhar os atletas por meio da TV. Nesse clima de energia, os amantes do esporte que puderem comparecer aos jogos na França podem enfrentar o desafio da comunicação.

O idioma predominante no país é o francês e, apesar de o inglês ser amplamente conhecido internacionalmente, é sempre útil aprender algumas frases básicas na língua francesa ao visitar o país, como cortesia aos habitantes locais.

“É importante observar que muitos franceses têm uma visão favorável do inglês, reconhecendo sua importância global. O francês é amplamente empregado e é a língua predominante na maioria das interações diárias. No entanto, é possível utilizar o inglês na França, especialmente em zonas turísticas, grandes centros urbanos e em estabelecimentos voltados para o turismo”, explica Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas.

Aversão ao idioma inglês

A percepção de aversão ao idioma inglês entre alguns franceses pode ser influenciada por aspectos culturais e históricos. No entanto, é importante destacar que essas percepções frequentemente se baseiam em estereótipos. Alguns pontos que levam a essa reflexão incluem:

Preservação da língua francesa: a França promove esforços para preservar e promover o uso do francês, incluindo políticas em mídia, educação e legislação para fortalecer sua identidade cultural;

a França promove esforços para preservar e promover o uso do francês, incluindo políticas em mídia, educação e legislação para fortalecer sua identidade cultural; História de rivalidade: ao longo da história, houve rivalidade e competição entre a França e países anglófonos, impactando percepções em relação à cultura e à língua inglesa;

ao longo da história, houve rivalidade e competição entre a França e países anglófonos, impactando percepções em relação à cultura e à língua inglesa; Impacto da globalização: com a globalização, o inglês se tornou a língua franca dominante em negócios, ciência e tecnologia, levantando preocupações na França sobre a preservação da identidade cultural e linguística;

com a globalização, o se tornou a língua franca dominante em negócios, ciência e tecnologia, levantando preocupações na França sobre a preservação da identidade cultural e linguística; Questões linguísticas e educativas: políticas educacionais na França influenciam o ensino e aprendizado de idiomas estrangeiros, afetando a percepção e o uso do inglês no país.

Personagem Emily oferece grandes ensinamentos sobre como usar o inglês na França Imagem: Reprodução digital | Netflix

Ensinamentos de “Emily in Paris”

Além das Olimpíadas, Paris tem sido um ponto de destaque para os brasileiros, especialmente com a estreia da 4ª temporada da série Emily em Paris, da Netflix, marcada para agosto de 2024. Na produção, a personagem principal demonstra habilidades com seu inglês e escapa de alguns perrengues enquanto trabalha e se diverte no país. Interpretada por Lily Collins, Emily Cooper se vira muito bem em situações desafiadoras, o que pode servir de inspiração para quem visitar a França durante os Jogos Olímpicos.

Abaixo, veja 5 atitudes da personagem Emily para se virar com seu inglês em Paris e evitar dificuldades:

Confiança: Emily mostra confiança ao falar inglês, mesmo que seja sua língua nativa. Isso é importante, pois ajuda a comunicar suas ideias com clareza, apesar das barreiras linguísticas; Uso de expressões locais: ela tenta incorporar expressões francesas em seu inglês, o que pode ajudar na comunicação e demonstra respeito pela cultura local; Humor: Emily usa humor para lidar com situações desconfortáveis devido às diferenças culturais e linguísticas. Isso pode ajudar a quebrar o gelo e criar conexões com outras pessoas; Aprendizado constante: ao longo da série, vemos Emily tentando aprender francês. Mesmo que seja um desafio, mostra sua disposição para se adaptar e se integrar melhor à vida parisiense; Networking: ela usa seu inglês como uma ferramenta para criar conexões e oportunidades de negócios, mostrando que a comunicação eficaz pode superar barreiras linguísticas.

“Além disso, quando estiver em um ponto turístico, é importante ter empatia e comunicar-se de forma sutil ao falar com um francês. Explicar que não entende o idioma e sugerir a comunicação em inglês é apropriado. Isso vale para todos os países que visitar. E nada como simpatia para descomplicar uma situação”, finaliza Leiza Oliveira.

Por Laíse Marcondes