5 erros comuns para evitar na hora de investir dinheiro

Veja como se proteger dos deslizes que podem comprometer seus retornos e prejudicar as finanças

Atenção e conhecimento são fundamentais na hora de realizar um investimento Imagem: studio 63 | Shutterstock)

Investir dinheiro é uma ótima estratégia para ajudar a alcançar a independência financeira e garantir um futuro mais seguro. Aplicar recursos em opções como ações, títulos, imóveis ou fundos de investimento possibilita obter rendimentos que superam a simples poupança, aumentando o capital ao longo do tempo. No entanto, as aplicações requerem atenção e conhecimento. Por isso, a seguir, confira os erros mais comuns para evitar na hora de investir!

1. Falta de planejamento

Investir sem um plano financeiro claro e metas definidas pode levar a decisões impulsivas e mal-informadas. É essencial ter uma estratégia que considere seus objetivos de curto e longo prazo, perfil de risco e horizonte de investimento.

2. Desconhecimento do mercado

Entrar no mercado de investimentos sem entender os produtos e seus riscos pode resultar em perdas significativas. Por isso, pesquisar e aprender sobre diferentes tipos de aplicações ou investir somente naquilo que conhece no momento é essencial para tomar decisões informadas.

“Não há problema algum em começar por investimentos mais simples, como é o caso do tesouro direto ou alguns investimentos de renda fixa. Quando você sentir a necessidade, aí vai deixando a sua carteira mais complexa. Não tenha pressa”, pontua o analista financeiro Valtair Justino.

Fazer investimentos com base nas emoções pode levar a ações precipitadas Imagem: Beautrium | Shutterstock

3. Emoções frente à razão

Tomar decisões de investimento com base em emoções, como medo ou ganância, costuma levar a ações precipitadas, como vender ativos em um momento de queda ou comprar na alta. Manter a calma e seguir uma estratégia planejada é fundamental para o sucesso a longo prazo.

4. Falta de diversificação

Colocar todo o dinheiro em um único tipo de investimento ou setor aumenta o risco de perda. Por outro lado, diversificar a carteira entre diferentes ativos e setores ajuda a reduzir o risco e a equilibrar potenciais ganhos e perdas. “Meu conselho é: estude sobre a ação, mas não aloque todo seu dinheiro em um único título”, comenta o empreendedor digital e investidor-anjo Kayky Janiszewski.

5. Negligenciar os custos

Ignorar custos associados aos investimentos, como corretagens, taxas de administração e impostos, pode reduzir significativamente os retornos. É importante entender e considerar todas as despesas ao avaliar o potencial de lucro de um investimento.