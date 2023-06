5 erros para não cometer ao reformar um banheiro pequeno

Especialista explica como tornar esse ambiente mais acolhedor e funcional para o dia a dia

Planejar a decoração do banheiro evita ambientes confusos e poluídos Imagem: New Africa | Shutterstock

Planejar a decoração do banheiro é um dos pontos principais para conquistar um ambiente bonito e moderno, principalmente se esse local conta com pouca metragem. No entanto, é preciso que você esteja atento aos seus objetivos, pois isso alinha o ambiente às características dos moradores e evita cômodos com aspecto confuso.

“Existem fatores que só desfavorecem a decoração e o banheiro. Um local com pouca luz, muitas informações e, principalmente, com móveis e box de banho incompatíveis com a sua metragem acaba com o visual de qualquer ambiente”, explica Érico Miguel, diretor criativo da Ideia Glass (marca especialista em kits de ferragens para box de banho e portas de vidro divisórias).

Para te ajudar a montar o banheiro dos sonhos, o profissional explica quais são os 5 erros mais comuns ao reformar o banheiro dos quais você deve ficar longe. Veja!

1. Escolher o box errado

A área de banho costuma ocupar boa parte do cômodo, por isso precisa ser pensada de maneira estratégica. De acordo com Érico, se o banheiro é muito pequeno, o ideal é optar por boxes de banho com portas flexíveis que dispensam o uso de trilhos superiores. “Esse tipo de box de banho ajuda na economia da área e ainda agrega na decoração do local”, comenta. Outra opção são modelos com abertura em 180° para dentro e para fora, o que possibilita melhor aproveitamento do local.

O profissional ainda ressalta que, ao optar por esse tipo de box, os moradores ganham pontos na decoração do local, já que normalmente são modelos mais sofisticados, com roldanas aparentes e que agregam beleza. “O box de banho pode transformar o visual do cômodo. Mas não dá pra escolher um modelo só pela beleza e perder na metragem. Por isso, ao projetar o ambiente, é preciso saber o que o mercado oferece para cada necessidade. E hoje em dia há muitas opções, para todos os gostos e bolsos”, conta.

2. Exagerar na decoração

Nada em excesso é bom. Isso vale para a decoração das áreas da casa, incluindo o banheiro. “O equilíbrio de elementos é o ideal. Se os móveis são coloridos ou estampados, o correto é optar por revestimentos mais neutros. Ao invés de cobrir as paredes de armários, faça apenas um e utilize nichos para armazenar coisas que podem ficar à vista. Itens de decoração, como quadros e vasos, podem ser usados, mas sempre em um único ponto. Dessa forma, o banheiro ganha uma decoração harmônica e oferece uma sensação de conforto”, ressalta o profissional.

Cores claras trazem sensação de amplitude ao banheiro (Imagem: Neil Podoll | Shutterstock)

3. Utilizar cores escuras

Segundo Érico Miguel, por ser considerada uma cor fechada, o uso do preto em excesso pode fazer com que o cômodo pareça ainda menor. “Não é proibido o uso do tom, mas precisa ser algo mais ponderado. Ele vai bem em detalhes, como roldanas de box de banho e alguns metais do banheiro. Mas, em revestimento, pintura e, até mesmo, roupa de banho que fica exposta, deve ser evitado”, esclarece.

Se a ideia é dar ao ambiente sensação de amplitude, cores claras, como rosé, branco e bege, devem ser bastante exploradas. “São tons que podem ser utilizados em paredes, pisos e detalhes da decoração. Não precisa ser algo monocromático, mas são tonalidades que precisam ganhar destaque”, explica o especialista.

4. Investir em pouca iluminação

A iluminação, natural ou não, é essencial para quem busca amplitude em banheiros pequenos. “Se o local é bem arejado e existem pontos que deixam a luz natural entrar, nada deve bloquear essa iluminação”, enfatiza. Contudo, se não há muitas janelas no cômodo, nada que um jogo de luz estratégico não resolva. “É possível clarear o ambiente de maneira artificial ao usar jogos de luzes. E existem pontos que ajudam a criar sensação de amplitude, como uso de luz no teto, espelhos e laterais do local”, diz o profissional.

5. Não planejar os móveis

Para aproveitar todos os cantinhos do local, o mais indicado é apostar em móveis planejados. “Os móveis recortados e pensados estrategicamente nas medidas do banheiro possibilitam que o cômodo seja mais funcional, prático e confortável. Além de darem um visual mais bonito e moderno”, finaliza Érico Miguel.

Por Angélica Pereira