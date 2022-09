5 estadias em barcos para uma hospedagem inusitada

Conheça lugares para ter uma experiência diferente nas próximas férias

Rio Murray na Austrália Imagem: Shutterstock

Durante as férias, não há nada melhor do que ter uma experiência diferente, como passar um dia na água desfrutando do sol e de vistas incríveis. De acordo com uma pesquisa da Booking.com, quatro em cada cinco viajantes brasileiros pretendem visitar um destino à beira-mar numa viagem futura.​

Pensando nisso, a plataforma selecionou cinco estadias para passar as próximas férias na água e conhecer um destino de uma perspectiva única. Há opções para todos os viajantes que desejam algo diferente, desde um luxuoso barco ancorado em um porto a um veleiro que navega pelas águas do Mediterrâneo.

1. Lightship Amsterdam – Amsterdã

Navio Lightship Amsterdam (Imagem: Shutterstock)

Conhecida como Veneza do norte, Amsterdã é o destino perfeito para conhecer pela água. Para viajantes que desejam uma experiência única, a dica é passar a noite no Lightship Amsterdam, um navio-farol britânico de 70 anos, ancorado perto do centro de Amsterdã. Essa estadia aquática possui duas suítes luxuosas e um grande convés na proa, onde o hóspede poderá apreciar a vista para a parte industrial da cidade.

2. Mascot Houseboats – Índia

Lago Nigeen na Índia (Imagem: Shutterstock)

Localizado no Lago Nigeen, o Mascot Houseboats é ideal para viajantes que buscam uma estadia rodeada por água e natureza. Seus detalhes artesanais e decoração sofisticada, com madeira esculpida e móveis tradicionais, vão levar o hóspede de volta no tempo. A área é indicada para esqui aquático, passeios de barco e nado. Além disso, também é possível observar pássaros, pois a acomodação é cercada por variados tipos de aves. A bordo, o viajante terá a chance de saborear a autêntica cozinha indiana e admirar a vista da plataforma de observação.

3. Renmark River Villas and Boats & Bedzzz – Austrália

Rio Murray na Austrália (Imagem: Shutterstock)

Situado em um local tranquilo no Rio Murray, em Renmark, o Boats and Bedzzz oferece uma hospedagem com decoração moderna. Do espaçoso convés na popa da acomodação, o viajante poderá nadar, remar em um caiaque para duas pessoas ou praticar atividades aquáticas na lancha ancorada nessa estadia flutuante, além de apreciar a vista do rio e as luzes da cidade à noite.

4. Alkyoni Sailing Yacht – Grécia

Cidade de Kalamaria (Imagem: Shutterstock)

O “Alkyoni” Sailing Yacht é um veleiro moderno, localizado no Clube Náutico de Tessalônica, uma marina privativa na área de Kalamaria, a uma curta distância de carro do centro da cidade. Ele é uma ótima opção para viajantes que procuram um lugar para relaxar na água depois de um dia explorando a segunda maior cidade da Grécia. Uma boa pedida é participar de um passeio gastronômico pela Tessalônica para experimentar a culinária dessa cidade portuária. Um cruzeiro privativo pelas águas do Mediterrâneo também está disponível mediante pedido.

5. Houseboat Haven – Estados Unidos

Cidade de Key West (Imagem: Shutterstock)

Key West, nos Estados Unidos, conta com belas praias. Vale aproveitar ainda mais as águas azuis hospedando-se no Houseboat Haven, um barco espaçoso com decoração luxuosa. Hóspedes com 21 anos ou mais podem saborear uma cerveja gelada ou um copo de vinho em seu terraço privativo, ou relaxar na banheira de hidromassagem com vista para o porto. Para conhecer a área ao redor, também é possível alugar um carro e cair na estrada. A rota entre Miami e Key West é uma das mais bonitas – a rodovia ultramarina atravessa uma cadeia de ilhas ao longo de 180 quilômetros, conectadas por 42 pontes.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados.