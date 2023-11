5 estratégias para o sucesso das vendas na Black Friday

Especialistas explicam como aumentar os lucros do seu negócio neste período do ano

A Black Friday é uma data muito aguardada pelos consumidores e, portanto, uma ótima para as empresas Imagem: Shopping King Louie | Shutterstock

Vem aí uma das mais esperadas datas do varejo brasileiro: a última sexta-feira do mês de novembro, Black Friday, que em 2023 acontecerá em 24 de novembro. O evento oferece grandes descontos em produtos e serviços dos mais diversos segmentos.

O estudo “A Black além da Black”, realizado pela MindMiners em parceria com a Spark, constatou que 86% dos consumidores têm o hábito de fazer compras durante esse período e 6 em cada 10 pessoas já têm certeza de que realizarão compras neste ano.

Além disso, metade dos respondentes disse que, mesmo quando afirma que não comprará na Black Friday, acaba cedendo aos impulsos e adquirindo algum produto ou outro. 32% já estão planejando os produtos que quer comprar.

Em relação aos descontos, 76% dos consumidores geralmente realizam uma pesquisa antes para identificar quais delas estão com as ofertas mais atrativas durante a Black Friday. Sobre o ambiente de compra, quase metade — 45% — prefere comprar em lojas online.

Mas como alcançar todo esse público em potencial e garantir o sucesso nas vendas durante o período? Confira!

Foco da estratégia

O ponto de partida para todas as estratégias deve sempre ser o cliente, como destaca Paulo Simon, diretor de business development da Keyrus, consultoria internacional especialista em inteligência de dados e transformação digital.

“As empresas precisam buscar conhecer seu consumidor de maneira cada vez mais completa. A forma de vender está em constante mudança; por isso, é importante que as empresas foquem, além do monitoramento do que os usuários fazem, em também observar o que eles pensam e como se sentem — inclusive em datas como a Black Friday, em que a concorrência com outras empresas e marcas é ainda maior”, explica.

Nesse sentido, é indispensável olhar a jornada de compras da maneira mais completa possível, envolvendo diversos tipos de canais de comunicação. Segundo Fellipe Guimarães, CEO da Codeby, a Keyrus Company, “as vendas escalam cada vez mais em canais como Instagram e WhatsApp, por exemplo. Isso mostra a força e crescimento do chamado conversational commerce. Não faltam exemplos de marcas que mais que dobraram seus faturamentos ao adotar o c-commerce“.

Trata-se de uma estratégia que utiliza tecnologias de comunicação, como chatbots, assistentes virtuais e aplicativos de mensagens, para oferecer aos clientes uma experiência de compra mais personalizada e conveniente.

Inteligência de dados como aliada

A inteligência de dados desempenha um papel fundamental em ajudar as empresas a venderem mais na Black Friday e em qualquer outra época do ano. Além de simplesmente coletar dados dos clientes, é necessário compreender o comportamento do consumidor por meio dessas informações coletadas, da análise do material obtido e do entendimento dos cenários em que tal consumidor está inserido.

Usando análises de dados, as empresas podem, por exemplo, segmentar seus clientes com base em seus padrões de compra, preferências e comportamentos. Isso permite a personalização de ofertas e promoções específicas para cada grupo, aumentando a relevância das ofertas durante a Black Friday.

“A inteligência de dados permite que as empresas tomem decisões informadas, otimizem suas operações e ofereçam ofertas personalizadas aos clientes, o que, por sua vez, aumenta as chances de sucesso nas vendas durante a Black Friday e em qualquer outro período do ano”, explica Paulo Simon.

Após o evento, a inteligência de dados também pode ser usada para avaliar o desempenho, identificar o que funcionou e o que não funcionou, assim como planejar estratégias de vendas futuras, não apenas em datas sazonais, com base nas lições aprendidas.

Para maiores lucros nesse período, estratégias de marketing são importantes (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

Dicas para ter sucesso na Black Friday

A seguir, confira cinco dicas para aperfeiçoar as estratégias de vendas para a Black Friday:

Marketing antecipado: comece a promover suas ofertas com antecedência. Use estratégias diversificadas, como e-mail marketing, mídias sociais e anúncios online para criar expectativa entre os consumidores e informá-los sobre as promoções que estão por vir; Experiência do cliente: garanta que a experiência do cliente seja excepcional. Isso inclui ter um site rápido e responsivo, um processo de compra fácil e um atendimento ao cliente eficaz. Dados divulgados no Consumidor Moderno Experience Summit mostram que 72% dos consumidores brasileiros estão dispostos a trocar de marca por conta de uma experiência ruim; Segmentação de clientes: use dados e análises para segmentar sua base de clientes e oferecer ofertas personalizadas, com base em seus interesses e histórico de compras; Mobile optimization: certifique-se de que seu site e aplicativo sejam otimizados para dispositivos móveis, já que muitos compradores usam smartphones e tablets para fazer compras na Black Friday; Parcerias estratégicas: considere parcerias com outras empresas para expandir seu alcance e oferecer promoções conjuntas. Isso pode atrair um novo público. Considere também incluir influenciadores em sua estratégia: segundo o estudo da MindMiners com a Spark, 73% dos consumidores sempre procuram investigar mais sobre produtos ou marcas depois que são recomendados por um influenciador. Além disso, 36% dos entrevistados afirmaram ter realizado alguma compra por recomendação de influenciadores durante a Black Friday.

Lembre-se de que, além de aumentar as vendas, a Black Friday é uma oportunidade para construir relacionamentos com os clientes e fortalecer a presença da sua marca. Logo, mantenha o foco na qualidade do serviço e na satisfação do cliente ao implementar essas estratégias.

Por Letícia Carvalho