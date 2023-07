5 estratégias para vencer a balança e tornar o emagrecimento eficaz

Especialista dá dicas para combater o chamado “efeito platô”, quando o peso estagna após um progresso constante

A paciência é uma aliada para obter bons resultados Imagem: Mariiaa | ShutterStock

Durante uma jornada de emagrecimento saudável, é bastante comum as pessoas se depararem com obstáculos aparentemente difíceis de superar. Um desses desafios recorrentes é conhecido como “efeito platô”. Esse termo é utilizado quando a balança parece estagnar, mesmo diante de esforços contínuos. Embora essa fase possa ser frustrante e desanimadora, é fundamental compreender o que esse fenômeno representa e saber como enfrentá-lo para alcançar seus objetivos.

O efeito platô é um fenômeno que ocorre quando a perda de peso estagna após um período de progresso constante. Isso acontece porque o corpo se adapta às mudanças impostas por uma dieta ou programa de exercícios, tornando-se mais eficiente na queima de calorias. Essa adaptação pode levar a uma desaceleração no metabolismo, dificultando a perda de peso adicional, mesmo que você esteja seguindo à risca sua reeducação alimentar e até mesmo praticando exercícios físicos regulares.

O papel da memória corporal para adotar novos hábitos

Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa VigilantesdoPeso no Brasil, explica que o corpo humano possui memória. Segundo ele, o processo de emagrecimento pode ser comparado a aprender a andar de bicicleta. No início, é necessário esforço, mas com o tempo, o corpo memoriza os movimentos, tornando-os instintivos.

“Ao passar muito tempo com o mesmo peso, seu corpo grava isso na memória, criando um “peso ideal” para o qual ele sempre vai querer voltar. Daí a dificuldade de manter as novas medidas”, reforça o especialista.

Para aqueles que estão enfrentando essa situação um tanto quanto desafiadora, o programa VigilantesdoPeso, que há seis décadas inspira a adoção de hábitos saudáveis, separou algumas dicas e estratégias valiosas para ajudar a superar essa fase. Confira!

1. Reavalie a alimentação

É importante analisar o que está sendo consumido e fazer ajustes na dieta. Isso pode incluir a redução da ingestão de calorias, o aumento da variedade de alimentos consumidos e a adoção de escolhas mais saudáveis, como alimentos ricos em nutrientes e fibras.

2. Altere a rotina de exercícios

Caso o corpo se acostume com uma determinada sequência, pode levar ao efeito platô. Experimente diferentes tipos de atividades físicas, intensidades e períodos de treinamento. Isso ajuda a quebrar essa estagnação e impulsionar a perda de peso.

3. Controle o estresse

Ele tem potencial para afetar negativamente os esforços de perda de peso. Encontrar maneiras de lidar com este vilão, como praticar técnicas de relaxamento, meditação ou atividades prazerosas, é fundamental para superar o efeito platô.

Dormir bem aumenta a disposição e melhora o bem-estar (Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock)

4. Aposte na qualidade do sono

A falta de sono adequado pode influenciar negativamente os níveis de energia e o metabolismo, afetando os resultados da perda de peso. É importante garantir qualidade e quantidade suficiente para promover o bem-estar geral.

5. Busque apoio

Participar de grupos que ofereçam apoio, como o VigilantesdoPeso, pode ser benéfico para compartilhar experiências, obter motivação e receber orientação de profissionais qualificados. É essencial lembrar que o efeito platô é uma parte normal do processo de perda de peso e não deve ser motivo para desistir. Com paciência, persistência e a adoção das estratégias corretas, é possível superar esse obstáculo e continuar avançando em direção aos objetivos de saúde e bem-estar.

Por Vitória Rosa Barros