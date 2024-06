5 estreias do Prime Video em julho

Confira algumas das novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming da Amazon

O Prime Video tem lançamentos imperdíveis para os assinantes em julho Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock

Julho promete ser um mês repleto de novidades emocionantes no Prime Video, trazendo uma seleção diversificada de filmes e séries que prometem cativar os espectadores. Desde aventuras eletrizantes até dramas envolventes, o serviço de streaming da Amazon está preparado para oferecer entretenimento de alta qualidade para todos os gostos. Prepare-se para mergulhar em histórias emocionantes!

Confira, a seguir, as 5 estreias mais esperadas no Prime Video!

1. Uma Astronauta Quase Perfeita (01/07)

Em “Uma Astronauta Quase Perfeita”, Tiffany “Rex” Simpson, determinada a se tornar astronauta, enfrenta desafios no programa da NASA Imagem: Reprodução Digital | Prime Video

Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) luta para realizar seu sonho de se tornar astronauta, enfrentando desafios no competitivo programa de treinamento da NASA. Com a ajuda de sua melhor amiga Nadine (Poppy Liu), ela mostra coragem e determinação para superar suas limitações e alcançar as estrelas, enquanto tenta esconder sua inexperiência científica dos exigentes diretores do programa, Pam (Gabrielle Union) e Logan (Tom Hopper).

2. Divórcio em Família (11/07)

Em “Divórcio em Família”, Ava, devastada com o abandono do marido, descobre segredos que levam a uma jornada de autodescoberta e recomeço Imagem: Reprodução Digital | Prime Video

Dirigido e roteirizado por Tyler Perry, o filme narra a história de Ava (Meagan Good), uma bancária jovem e profissional que enfrenta uma devastadora separação quando seu marido, Dallas (Cory Hardrict), a abandona. Determinada a salvar seu casamento, mesmo diante das mínimas chances de reconciliação, ela descobre as crueldades ocultas do ex, que destruíram seu relacionamento e frustraram suas esperanças de encontrar sua verdadeira alma gêmea.

3. Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna (18/07)

“Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna” acompanha o agente da CIA e sua enteada, que se unem para frustrar uma conspiração terrorista Imagem: Reprodução Digital | Prime Video

A dinâmica dupla JJ (Dave Bautista), um agente veterano da CIA, e Sophie (Chloe Coleman), sua esperta enteada adolescente, retorna para uma nova e emocionante aventura. Quando uma viagem do coral de uma escola na Itália é abruptamente interrompida por uma conspiração nuclear direcionada ao Vaticano, Sophie está determinada a convencer JJ a se juntar a ela na viagem escolar.

Porém, eles se veem no centro de uma trama terrorista internacional, tornando-se peões em um perigoso jogo. Com o chefe da CIA, David Kim (Ken Jeong), e seu filho Collin (Taeho K.), melhor amigo de Sophie, como alvos, a dupla precisa unir forças para enfrentar desafios e perigos, frustrar os planos dos vilões e salvar não apenas seus entes queridos, mas o mundo inteiro.

4. Betty La Fea: A História Continua – 1ª temporada (19/07)

Em “Betty La Fea: A História Continua”, 20 anos após a série original, Betty enfrenta desafios pessoais e profissionais enquanto reavalia suas escolhas passadas Imagem: Reprodução Digital | Prime Video

“Betty La Fea: A História Continua” mergulha na vida de Beatriz Pinzón Solano, agora 20 anos após os eventos da série original. Ela, empoderada e mais sábia, enfrenta o desafio de reconstruir seu relacionamento com a filha adolescente, Mila.

Enquanto isso, seu casamento com Armando começa a se desgastar, levando-a a questionar as decisões que tomou duas décadas atrás. A trama explora novos dilemas pessoais e profissionais de Betty, enquanto ela busca equilibrar suas responsabilidades familiares com suas ambições e a difícil jornada de reavaliação de suas escolhas passadas.

5. Cirque du Soleil: Sem Proteção (25/07)

“Cirque du Soleil: Sem Proteção” acompanha o retorno do Cirque du Soleil à produção de “O”, em Las Vegas, após um fechamento global Imagem: Reprodução Digital | Prime Video

“Cirque du Soleil: Sem Proteção” oferece um olhar fascinante por trás das cortinas enquanto o Cirque du Soleil se prepara para reiniciar sua icônica produção “O”, mais de um ano após um fechamento global repentino. Neste documentário emocionante, artistas e membros da equipe enfrentam desafios e incertezas enquanto trabalham incansavelmente para restaurar os padrões de classe mundial da companhia a tempo da noite de (re)abertura em Las Vegas. Entre ensaios intensos, preparativos meticulosos e momentos emocionais, o filme captura a determinação e a resiliência necessárias para revitalizar um espetáculo tão grandioso quanto o Cirque du Soleil.