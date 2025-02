5 estreias no Max em março de 2025

Confira algumas das produções que chegam ao catálogo da plataforma de streaming

O mês de março será emocionante para os assinantes do Max Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock

O mês de março de 2025 chega repleto de estreias imperdíveis no Max. Os fãs de comédia e sátira, por exemplo, poderão se despedir de ‘The Righteous Gemstones’, que retorna para a quarta e última temporada, prometendo um desfecho repleto de intrigas familiares e humor ácido.

Os amantes de esportes terão a chance de mergulhar na trajetória da equipe com mais títulos na história da NBA, o Boston Celtics, com o documentário ‘Celtics City’. Para quem gosta de suspense, ‘Quando ninguém nos vê’, traz um mistério envolvendo o desaparecimento de um militar e um suicídio suspeito, que promete prender o público em uma trama tensa e cheia de reviravoltas.

Abaixo, confira mais informações sobre essas e outras estreias no Max em março!

1. Celtics city (03/03)

O documentário ‘Celtics city’ apresenta a trajetória e a relevância da equipe desde sua origem Imagem: Reprodução digital | Max

A série documental apresenta um olhar aprofundado sobre a trajetória e a relevância histórica de uma das equipes mais emblemáticas da NBA (National Basketball Association). Reunindo relatos inéditos e imagens de arquivo raras, a série mostra a forte ligação do time com a cidade de Boston e sua influência dentro e fora das quadras.

Ao longo dos episódios, a narrativa percorre os momentos mais marcantes da equipe, desde sua origem até os títulos mais recentes, destacando figuras lendárias que ajudaram a moldar sua identidade. Além das perspectivas de ex-atletas, treinadores e especialistas no esporte, a série traz depoimentos de torcedores apaixonados, mostrando como o clube se tornou um símbolo cultural e social.

2. Quando ninguém nos vê (07/03)

A série ‘Quando ninguém nos vê’ acompanha a investigação de duas agentes sobre um desaparecimento e uma morte misteriosa Imagem: Reprodução digital | Max

O thriller de mistério e drama é ambientado no sul da Espanha durante a Semana Santa, em que uma agente investiga um suicídio suspeito e uma agente especial do exército dos Estados Unidos busca um soldado desaparecido em uma base militar próxima.

Conforme suas investigações se cruzam, eles descobrem uma complexa teia de segredos militares, conspirações e intrigas locais, revelando verdades que desafiam suas crenças sobre poder, lealdade e justiça. Com uma narrativa envolvente e repleta de reviravoltas, a série promete um suspense intenso.

3. The Righteous Gemstones – 4ª Temporada (09/03)

Em ‘The righteous Gemstones’, os irmãos Jesse, Kelvin e Judy buscam formas de seguir com o império do pai Imagem: Reprodução digital | Max

A trama segue a disfuncional e extravagante família Gemstone, liderada pelos irmãos Jesse (Danny McBride), Kelvin (Adam DeVine) e Judy (Edi Patterson), que herdaram o império religioso de seu pai, Eli Gemstone (John Goodman). Apesar de pregarem a palavra de Deus para milhões de fiéis, estão longe de serem santos, envolvendo-se constantemente em escândalos, traições e disputas internas pelo controle da megaigreja.

Na quarta e última temporada, os conflitos familiares atingem o auge, e as consequências das decisões egoístas dos protagonistas se tornam inescapáveis. Intrigas, disputas por poder e novas ameaças colocam o império religioso da família em risco, enquanto cada personagem é forçado a confrontar suas próprias falhas e ambições.

4. Bateau Mouche: o naufrágio da justiça (18/03)

O documentário ‘Bateau Mouche: o naufrágio da justiça’ resgata a tragédia ocorrida na virada de 1988, na Baía de Guanabara Imagem: Reprodução digital | Max

A série documental resgata um dos episódios mais trágicos do Brasil: o naufrágio do Bateau Mouche IV, ocorrido na virada de 1988, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A embarcação afundou com dezenas de passageiros a bordo, resultando em 55 mortes, entre elas, a da atriz Yara Amaral, e deixando um rastro de consequências jurídicas e sociais.

A produção reconstrói os acontecimentos daquela noite com depoimentos inéditos de sobreviventes, familiares, especialistas e jornalistas que acompanharam o caso. Além de imagens de arquivo e entrevistas, cenas dramatizadas foram gravadas em locações no Rio de Janeiro e em um tanque especial, garantindo uma representação fiel do desastre.

5. Paul American (27/03)

O reality show ‘Paul American’ revela a vida por trás das câmeras dos irmãos Jake e Logan Paul Imagem: Reprodução digital | Max

O reality show oferece um olhar profundo e sem censura sobre a rotina dos irmãos Jake e Logan Paul, explorando suas trajetórias no mundo do entretenimento esportivo e os desafios em suas relações familiares e amorosas. Com uma base de mais de 150 milhões de seguidores nas redes sociais e diversos negócios bem-sucedidos, incluindo uma empresa de promoção de lutas e uma marca de bebidas esportivas, os Pauls compartilham aspectos inéditos de suas vidas intensas, abrindo as portas para seu círculo mais próximo.