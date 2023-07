5 experiências imperdíveis para os amantes do futebol

Marco Marconi, influenciador do segmento esportivo, oferece dicas de passeios na cidade de São Paulo

Arena Corinthians – Casa do Povo Imagem: AGIF | ShutterStock

Com as férias de julho se aproximando, os apaixonados por futebol têm a oportunidade de vivenciar momentos únicos na cidade de São Paulo. Marco Marconi, influenciador do segmento, compartilha 5 atividades para os fãs de futebol aproveitarem ao máximo esse período. Confira!

1. Arena Corinthians – Casa do Povo

O tour guiado pela Neoquímica Arena é um programa imperdível para os amantes do esporte. Além de contemplar o Museu do Povo, a visitação inclui a sala de imprensa, o auditório, o vestiário do Corinthians, o túnel de acesso ao campo, os bancos de reserva e lateral do gramado. Acompanhar um jogo do Timão em sua casa também é uma experiência única.

Marco Marconi destaca: “A atmosfera apaixonada da torcida corinthiana é algo que todo fã de futebol precisa vivenciar”. Para entrar no clima do estádio, ele recomenda experimentar o tradicional sanduíche de pernil no Point do Patrão, localizado nas proximidades da Arena.

2. Allianz Parque

Conhecido como um dos pontos mais movimentados da cidade, o Allianz Parque não é apenas palco dos jogos do Palmeiras: também recebe grandes shows internacionais. O clube oferece um tour pela sua Arena Guiada, que proporciona a visita às arquibancadas, aos camarotes, à sala de imprensa, ao vestiário, ao gramado, ao banco de reservas e aos arcos do antigo Estádio Palestra Itália.

O Palmeiras também conta com a Sala de Troféus, onde estão expostas mais de 4.500 taças. Segundo Marco Marconi, “esse passeio é uma viagem no tempo da história desse grande clube paulista”. Não deixe de assistir a um jogo do Palmeiras e aproveitar a festa nos arredores do Allianz Parque, com diversas opções de bares e restaurantes. O Point do Valdivia é recomendado por Marco como o lugar ideal para saborear um tradicional sanduíche de pernil.

3. Estádio do Morumbi

O Estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Estádio do Morumbi, é a casa do São Paulo Futebol Clube e um dos grandes pontos turísticos da cidade. Além de ser o segundo maior estádio da América do Sul, o Morumbi manteve sua estrutura original, o que se torna um dos pontos altos da visita. O clube oferece o Morumbi Tour, uma visita guiada que inclui o gramado, o túnel de acesso, o vestiário do São Paulo, o Salão Nobre com os troféus do clube, o caminho dos ídolos, entre outros.

Aproveite para assistir a um jogo do Tricolor, que está em três competições diferentes. O estádio também conta com diversas opções de restaurantes. Marco Marconi ressalta: “No Morumbi, é possível desfrutar de uma experiência gastronômica única”. Para saborear um delicioso pernil tradicional, a dica é visitar a Barraca da Suelen, localizada na Giovanni Gronchi.

Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol (Imagem: TMP – An Instant of Time | ShutterStock)

4. Museu do Futebol

Localizado no icônico Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol conta a história do esporte e do Brasil, sendo um passeio obrigatório para os aficionados da bola. Marco Marconi destaca que o local já foi palco de grandes jogos e shows na cidade de São Paulo. “Visitar o Museu do Futebol é mergulhar nas memórias e nas glórias do esporte mais amado pelos brasileiros“, afirma o influenciador.

5. Tour dos estádios

Para os verdadeiros entusiastas do futebol, uma opção interessante é fazer um tour pelos principais estádios de São Paulo. Além dos já mencionados Allianz Parque, Arena Corinthians e Estádio do Morumbi, é possível visitar outras arenas emblemáticas, como o Estádio do Canindé, casa da Portuguesa, e o Estádio Nabi Abi Chedid, onde o Bragantino manda seus jogos. Essa experiência permite que os fãs de futebol conheçam diferentes estádios e vivam a atmosfera de cada um deles.

Marco Marconi acrescenta: “O futebol vai além dos jogos, é uma paixão que envolve história, arquitetura e cultura. Explorar diferentes estádios é uma forma de vivenciar a riqueza desse esporte”.

Essas são apenas algumas das opções que São Paulo oferece para os amantes de futebol nas férias de julho. A cidade se destaca como um verdadeiro paraíso para os apaixonados pelo esporte, proporcionando experiências únicas e inesquecíveis.

Por Bruna Caires