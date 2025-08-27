5 fatores que prejudicam as articulações

Ortopedista alerta que fatores silenciosos e menos óbvios estão entre os principais vilões

Fatores silenciosos estão entre os principais vilões da saúde das articulações Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Quando se fala em problemas nas articulações, a primeira imagem que costuma vir à mente é a de idosos com desgaste natural, atletas submetidos a treinos intensos ou pessoas que sofreram lesões evidentes. No entanto, o que muitos podem desconhecer é que há fatores silenciosos e menos óbvios que também podem comprometer essas estruturas e abrir caminho para dores e limitações ao longo da vida.

Segundo o ortopedista e especialista em dor, Dr. Luiz Felipe Carvalho, entender essas influências ocultas é um passo fundamental para proteger a mobilidade e garantir qualidade de vida no futuro. “Estar consciente de todos os fatores que podem afetar a saúde das suas articulações seja no curto ou no longo prazo é essencial para pensar na prevenção de problemas futuros”, alerta.

Para ajudar a reconhecer hábitos que prejudicam as articulações, o especialista destaca pontos de atenção que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Confira!

1. Longos períodos na mesma posição

Passar longos períodos sentado ou em pé, sem pausas para se movimentar, tende a sobrecarregar as articulações. “A imobilidade prolongada contribui para rigidez e inflamação”, explica Dr. Luiz Felipe Carvalho.

2. Falta de hidratação

Formada em grande parte por água, a cartilagem articular depende da hidratação adequada para se manter saudável. Quando a ingestão de líquidos é insuficiente, a lubrificação diminui, o atrito aumenta e o desgaste tende a se acelerar.

O estresse crônico libera hormônios que podem afetar a saúde articular mesmo sem lesões prévias Imagem: Josep Suria | Shutterstock

3. Estresse crônico

O estresse constante provoca liberação de hormônios inflamatórios, que podem afetar a saúde articular mesmo sem lesões prévias.

4. Uso excessivo de calçados inadequados

Sapatos sem o devido suporte alteram a distribuição de peso no corpo e podem prejudicar joelhos, quadris e coluna.

5. Distúrbios do sono

A reparação de tecidos, incluindo cartilagem e ligamentos, ocorre principalmente durante o sono profundo. Dormir mal compromete esse processo.

De acordo com o especialista, conhecer e corrigir esses fatores é um passo importante para manter as articulações funcionais por mais tempo. “Prevenção é sempre o caminho mais eficaz para preservar a mobilidade e evitar dores futuras”, finaliza o Dr. Luiz Felipe Carvalho.

Por Tayanne Silva