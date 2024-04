5 filmes baseados em histórias reais para assistir

Confira longas impressionantes que provocam reflexões sobre a sociedade

Filmes baseados em histórias reais têm o poder de emocionar e inspirar Imagem: bbernard | Shutterstock

Os filmes baseados em histórias reais têm um poder especial de nos transportar para eventos e fatos que realmente aconteceram, proporcionando uma experiência cinematográfica profundamente envolvente e emocionante. Eles nos oferecem uma janela para o passado, permitindo que mergulhemos em mundos e personagens reais, suscitando reflexões sobre a natureza humana, a sociedade e os eventos que moldam nosso mundo.

Pensando nisso, confira, a seguir, 5 filmes baseados em histórias reais que capturam essa essência e nos levam por trajetórias inspiradoras e impactantes.

1. Cidade de Deus (2002)

“Cidade de Deus” narra a trajetória de dois amigos, em meio à violência da favela carioca, seguindo caminhos divergentes Reprodução Digital | Lumière Brasil e Miramax Films

A história acompanha a vida de dois amigos de infância, Buscapé (Alexandre Rodrigues) e Dadinho (Leandro Firmino). Enquanto o primeiro busca uma vida melhor por meio da fotografia, o segundo se torna um temido líder do tráfico, aprofundando-se no mundo do crime. O filme explora temas como violência, amizade e esperança, oferecendo uma visão crua e realista da vida na favela carioca. Reconhecida como uma das melhores obras-primas do cinema brasileiro, “Cidade de Deus” é impactante e emocionante.

Onde assistir: Netflix e Globoplay.

2. Menina de Ouro (2003)

“Menina de Ouro” acompanha a determinação de uma jovem para se tornar uma boxeadora de sucesso Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros. Pictures

O filme narra a história de Frankie Dunn (Clint Eastwood), um treinador de boxe amargurado e solitário, e Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), uma determinada jovem com talento para o esporte. Apesar da resistência inicial dele em treinar mulheres, a persistência e a determinação da garota conquistam sua confiança. Com o apoio de Scrap (Morgan Freeman), eles formam uma equipe improvável e embarcam em uma jornada de superação e redenção no mundo do boxe.

Onde assistir: Max.

3. Em Silêncio (2011)

“Em Silêncio” revela os abusos chocantes cometidos em uma escola para surdos Reprodução Digital |

CJ Entertainment

“Em Silêncio” é um drama que narra a história de uma escola para crianças surdas, em que, ao longo de cinco anos em 2000, ocorreram abusos sexuais cometidos pelo próprio corpo docente da instituição. O filme expõe de forma chocante os abusos sofridos pelas crianças e acompanha a luta para buscar justiça e proteger os jovens, visando evitar que tais atrocidades se repitam. A narrativa revela a importância de enfrentar a verdade, mesmo que dolorosa, e de agir para garantir a segurança e o bem-estar das vítimas, além de promover mudanças significativas nas instituições responsáveis pelo cuidado e pela educação das crianças.

Onde assistir: Netflix.

4. Nise – O Coração da Loucura (2015)

“Nise – O Coração da Loucura” relata a história da psiquiatra Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento de pacientes psiquiátricos no Brasil Imagem: Reprodução Digital | Imagem Filmes

Ao retornar a um hospital psiquiátrico, no Rio de Janeiro, após sair da prisão, Nise (Glória Pires) desafia os métodos tradicionais de tratamento para esquizofrenia, propondo uma abordagem humanizada baseada na arte e no amor. Enfrentando resistência de seus colegas, ela assume o Setor de Terapia Ocupacional e transforma a vida dos pacientes, mostrando a capacidade de cura e transformação por meio da arte.

Onde assistir: Star+.

5. Infiltrado na Klan (2018)

“Infiltrado na Klan” segue a audaciosa missão de Ron Stallworth, um policial negro que se infiltra na Ku Klux Klan Imagem: Reprodução Digital | Focus Features e Universal Pictures

“Infiltrado na Klan” acompanha Ron Stallworth (John David Washington), um policial negro do Colorado que se infiltra na Ku Klux Klan em 1978. Utilizando comunicação por telefone e cartas, ele assume a identidade de um membro da Klan, enquanto envia um policial branco para as interações presenciais. Com sua astúcia, ele desmantela planos de crimes de ódio e linchamentos, expondo a organização e arriscando sua vida no processo. O filme destaca a coragem de Ron em enfrentar o racismo e a intolerância, revelando as operações internas da Klan e suas ações violentas.

Onde assistir: Prime Video.