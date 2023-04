5 filmes de animação que já ganharam o Oscar

Confira produções que garantem diversão e reflexão para crianças e adultos

Filmes de animação são favoritos de crianças Imagem: fizkes | Shutterstock

Há 21 anos, a categoria “Melhor Filme de Animação” existe na premiação do Oscar – que, por sua vez, acontece há 94 anos. No entanto, algumas estatuetas já são entregues ao gênero de filme desde 1939, quando “A Branca de Neve e os 7 anões” recebeu um reconhecimento honorário e abriu as portas para outros desenhos conquistarem diversas categorias. A partir daí, a academia mais renomada do cinema percebeu que as animações mereciam uma disputa própria.

Todas as produções indicadas reúnem diversão e reflexão às crianças e sensibilidade aos adultos. A competição, porém, foi ganhada pela Disney e os estúdios Pixar em 18 das 21 vezes. Para se inteirar das histórias animadas premiadas pelo Oscar e adoradas aos olhos do público, separamos 5 filmes de animação vencedores aos quais você deve assistir.

1. Pinóquio (vencedor de 2023)

Pinóquio (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Produzido pela Netflix, o filme foi gravado durante 15 anos em estilo “stop-motion”, ou seja, alterando os personagens – em forma de bonecos, frame por frame. A adaptação da história foi de responsabilidade do cineasta mexicano Guillermo del Toro, nome por trás de “Gato de Botas”, “A Forma da Água”, “O Labirinto do Fauno”, “O Hobbit” e “Kung Fu Panda”. Ideal para assistir em família, mas com mensagens fundamentais aos adultos, o longa capta a essência da história do menino de madeira de uma maneira nunca vista.

Onde assistir: Netflix.

2. Soul (vencedor de 2022)

Soul (Imagem: Reprodução Digital | Pixar)

Primeiro filme da Pixar a colocar um protagonista negro, o longa é uma diversão para as crianças e uma aula de vida aos mais velhos. Joe é um professor de música cuja vida não foi exatamente como ele esperava. Sua verdadeira paixão é o jazz; nele, estão todo seu talento e sua dedicação. No entanto, seu sonho de performar em um show recém-conquistado é interrompido após um acidente. Agora, em outro reino, ele precisa ajudar alguém a encontrar sua paixão e logo descobre o que significa ter alma.

Onde assistir: Disney+.

3. Wall-E (vencedor de 2009)

Wall-E (Imagem: Reprodução Digital | Disney)

Em um futuro distante, e não tão irreal, a humanidade abandona a Terra porque ela ficou coberta de lixo e sem natureza. No entanto, Wall-E, um robô coletor de lixo, foi deixado para limpar a sujeira. Certo dia, uma robô mais tecnológica, chamada Eva, vai ao planeta na missão de encontrar algo que prove que a vida humana pode voltar a habitá-lo. Dali em diante, os dois seguem ao espaço e vivem uma aventura única. A animação aborda temas como preservação do meio ambiente, saúde, tecnologia e sociedade.

Onde assistir: Disney+.

4. A Viagem de Chihiro (vencedor de 2003)

Chihiro (Imagem: Reprodução | Studio Ghibli)

Filme do Studio Ghibli, é um dos únicos da lista de todos os ganhadores a não pertencer a Disney e/ou Pixar. Chihiro, de 10 anos, muda-se com os pais para uma nova casa no interior do Japão. Porém, depois de fazer uma curva em um atalho, a família descobre um parque de diversões com uma barraca contendo uma variedade de alimentos. Sem ninguém ver, os pais da menina comem um alimento e se transformam em porcos. Ela, que sentia ter algo errado, tenta ajudar os pais. Chihiro, então, entra em um reino sobrenatural e encontra uma série de personagens em uma nova aventura.

Onde assistir: Netflix.

5. Shrek (vencedor de 2002)

Shrek (Imagem: Reprodução Digital | DreamWorks)

O primeiro filme a ganhar a categoria de melhor animação é um dos queridinhos até os dias atuais. Shrek, que possui sequência e spin-offs, conta a história de um ogro verde que tem sua paz no pântano ameaçada por criaturas encantadas e, para voltar à rotina, ele precisa resgatar uma linda princesa. No entanto, o que ele ainda não sabe é que, ao conhecer Fiona, a rotina da sua vida mudará para sempre.

Onde assistir: Netflix.