5 filmes de comédia para assistir no final de semana

Confira nossa seleção com opções para garantir boas gargalhadas, ideal para momentos de lazer com amigos ou familiares

Aproveitar o fim de semana para assistir a filmes de comédia pode ser uma boa pedida para relaxar Imagem: Impact Photography | Shutterstock

O final de semana é o momento perfeito para relaxar, esquecer dos problemas e se divertir com amigos e família. Para isso, nada melhor do que juntar todo mundo no sofá, preparar a pipoca e dar boas risadas com filmes que trazem leveza e alegria. Se você está procurando por opções de comédias para tornar seu fim de semana ainda mais especial, confira cinco filmes que prometem arrancar gargalhadas e proporcionar momentos inesquecíveis!

1. Ressaca de Amor (2008)

A trama “Ressaca de Amor” envolve um compositor de música de TV que decide ir ao Havaí depois de um término de relacionamento Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

“Ressaca de Amor” é uma comédia romântica dirigida por Nicholas Stoller. A história segue Peter Bretter (Jason Segel), um compositor de música de TV, que é devastado quando sua namorada, a famosa atriz Sarah Marshall (Kristen Bell), termina com ele abruptamente.

Para escapar da depressão, ele decide viajar para o Havaí, mas, ironicamente, Sarah e seu novo namorado, o excêntrico roqueiro Aldous Snow (Russell Brand), estão hospedados no mesmo resort. Peter encontra consolo na recepcionista Rachel (Mila Kunis) e, enquanto tenta superar seu coração partido, se envolve em uma série de situações hilárias e constrangedoras.

Onde assistir: Star+ e Prime Video.

2. Descompensada (2016)

Em “Descompensada”, uma escritora de revista é forçada a reconsiderar seus pensamentos sobre amor e compromisso Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Dirigida por Judd Apatow, “Descompensada” é uma comédia romântica que mescla humor com momentos de reflexão. Amy (Amy Schumer) é uma escritora de revista que não acredita na monogamia, evitando relacionamentos sérios e compromisso.

No entanto, sua vida muda quando ela é designada para escrever um artigo sobre o Dr. Aaron Conners (Bill Hader), um renomado médico esportivo. Ao desenvolver uma conexão inesperada com Aaron, ela se encontra forçada a reconsiderar suas escolhas de vida e atitudes em relação ao amor e compromisso.

Onde assistir: Star+ e Prime Video.

3. O Peso do Talento (2022)

“O Peso do Talento” mostra Nicolas Cage recrutado pela CIA para ajudar a derrubar um superfã bilionário Imagem: Reprodução digital | Lionsgate Productions

Comédia de ação dirigida por Tom Gormican, “O Peso do Talento” mostra Nicolas Cage interpretando uma versão fictícia de si, lutando com problemas financeiros e uma carreira em declínio. Desesperado, ele aceita uma oferta de um milhão de dólares para comparecer à festa de um superfã bilionário, Javi Gutierrez (Pedro Pascal), que revela estar envolvido em atividades criminosas. A trama se desenrola quando Cage é recrutado pela CIA para ajudar a derrubar Javi, levando a uma série de cenas de ação engraçadas e autodepreciativas.

Onde assistir: Prime Video.

4. Minha Irmã e Eu (2023)

O filme “Minha Irmã e Eu” mostra irmãs redescobrindo o valor da família Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes

A comédia dirigida por Susana Vieira segue as irmãs Mirian (Ingrid Guimarães) e Mirelly (Tatá Werneck), que tomaram rumos distintos na vida. A primeira permaneceu em Rio Verde, Goiás, cuidando da família e mantendo uma rotina tranquila, enquanto a segunda tem uma vida aparentemente glamorosa nas redes sociais, mas enfrenta dificuldades financeiras e trabalha como cuidadora de animais de estimação de celebridades. As duas irmãs precisam se unir quando a mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), desaparece misteriosamente. A busca por Dona Márcia leva Mirian e Mirelly a uma aventura hilária pelo interior de Goiás, onde redescobrem o valor da família e do amor fraternal.

Onde assistir: Telecine.

5. Na Sua Casa ou na Minha? (2023)

Em “Na Sua Casa ou na Minha”, Debbie decide trocar de casa com seu melhor amigo por uma semana para aproveitar uma oportunidade Imagem: Reprodução digital | Netflix

A trama de “Na Sua Casa ou na Minha?”, longa dirigido por David O. Russell, gira em torno de Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher), melhores amigos de longa data com vidas muito diferentes. Ela, uma mãe solteira organizada, vive em Los Angeles com seu filho, enquanto Peter, um solteiro convicto e despreocupado, reside em Nova York. Quando decidem trocar de casa por uma semana para Debbie aproveitar uma oportunidade, suas vidas são viradas de cabeça para baixo. A mudança de ambiente leva cada um a descobrir novos aspectos sobre si e seus sentimentos.

Onde assistir: Netflix.