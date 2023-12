Veja produções incríveis para aproveitar em casa nesta data tão especial

Filmes natalinos ajudam a deixar a data ainda mais divertida Imagem: Reprodução digital | Netflix

Os filmes de Natal inspiram o público a entrar no clima da comemoração. E para isso, nem precisa muito esforço, afinal, quem não gosta de se imaginar vivendo uma aventura ou um romance natalino? Ou, ainda, aproveitar o período para reunir a família e criar boas memórias.

Bom, seja qual for o seu perfil, uma boa dica para assistir aos filmes da época é começar pelos clássicos, como ‘Esquecerão de Mim’ e ‘O Grinch’, duas obras que não podem faltar na lista de qualquer cinéfilo de Natal. Para escolhas mais contemporâneas, novos lançamentos como ‘Trocados’, estrelado por Jennifer Garner, e ‘A Batalha de Natal’, com o icônico ator Eddie Murphy, podem ser excelentes opções.

A seguir, confira 5 filmes de Natal para assistir com a família!

1. Trocados (2023)

‘Trocados’ narra a história de uma família que tem que resolver os seus problemas para recuperar os seus corpos trocados Imagem: Reprodução digital | Netflix

Dos clássicos natalinos em família, ‘Trocados’ é uma comédia que gira em torno dos ‘Walker’, um casal que luta para manter os costumes da família mesmo com os filhos adolescentes crescendo e ficando independentes.

No entanto, o esforço tem o efeito reverso e dá início a uma crise no grupo. Assim, no dia mais importante de suas vidas, eles são atingidos por um raro evento cósmico que faz com que pais e filhos troquem de corpos. Então, eles precisam resolver os seus problemas em equipe para reverter a situação.

Onde assistir: Netflix.

2. A Batalha de Natal (2023)

‘A Batalha de Natal’ conta a história de um vizinho que faz de tudo para ganhar a competição de melhor decoração Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Dirigido por Reginald Hudlin, a trama dessa aventura cômica segue Chris (Eddie Murphy), um pai de família que está determinado a vencer o concurso anual de decoração de Natal da vizinhança. Para isso, ele se dispõe até mesmo a fazer um acordo com uma elfa, chamada Pepper (Bell).

Entretanto, o que ele não esperava é que a elfa, na verdade, é um ser maligno que dá vida aos enfeites de Natal, trazendo o caos para a cidade e ameaçando as festas de fim de ano. Daí em diante, ele precisa deter Pepper para salvar a magia do Natal.

Onde assistir: Prime Video.

3. O Príncipe de Natal (2017)

‘O Príncipe de Natal’ narra a história de amor entre um príncipe e uma jornalista Imagem: Reprodução digital | Netflix

O amor é um sentimento que não pode faltar nesta época, e está presente na maioria dos filmes, como em ‘O Príncipe de Natal’. Na trama, uma repórter chamada Amber (Rose McIver) se disfarça de tutora para fazer uma reportagem inspirada na vida de um príncipe playboy. No entanto, ela acaba se envolvendo em uma intriga e começa a viver uma grande paixão, mas precisa decidir entre manter uma mentira em nome de uma matéria ou largar tudo pelo amor de sua vida.

Onde assistir: Netflix.

4. O Grinch (2018)

‘O Grinch’ conta a história de uma criatura verde que odeia o Natal e tenta acabar com a data Imagem: Reprodução digital | Universal Studios

Baseada no livro clássico do Dr. Seuss, o filme de animação é a escolha perfeita para o público infantil. Na história, Grinch, uma criatura verde rabugenta, detesta o Natal e decide roubar a festividade dos moradores de Quemlândia.

No entanto, seus planos são desafiados pela alegre Cindy Lou, que deseja entender o verdadeiro significado da festividade. Assim, a trama aborda temas como compaixão, amizade e a importância do espírito natalino.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, Telecine e Google Play Filmes e TV.

5. Esqueceram de mim (1990)

‘Esqueceram de mim’ é um clássico de Natal e acompanha a trajetória de Kevin Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios

Um clássico atemporal de Natal, ‘Esqueceram de Mim’ narra a história de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), um menino de oito anos que, por engano, é deixado para trás quando sua família viaja no Natal. Inicialmente, ele aproveita a liberdade, mas logo percebe que precisa se defender de dois ladrões que planejam roubar sua casa. A partir daí, ele passa a usar a criatividade para proteger o seu lar de dois criminosos atrapalhados, enquanto espera a família voltar.

Onde assistir: Disney+.