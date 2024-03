5 filmes de Páscoa para assistir em família

Confira uma lista com produções imperdíveis para aproveitar o feriado

Filmes da Páscoa inspiram e emocionam a família Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

O feriado mais doce do ano chegou! E para celebrar a Páscoa com a família, nada melhor do que assistir a filmes temáticos da época. Mas se você está na dúvida sobre qual produção incluir no seu catálogo, não precisa se preocupar: há diversas opções, desde longas com histórias bíblicas até com bichinhos fofinhos.

A seguir, montamos uma seleção cuidadosa com os 5 melhores filmes da Páscoa para você encantar e inspirar toda a família. Confira!

1. D.P.A: O Enigma dos ovos de Páscoa (2019)

“D.P.A: O Enigma dos Ovos de Páscoa” é uma emocionante aventura que acompanha os detetives mirins em mais uma missão repleta de mistérios Imagem: Reprodução digital | Mundo Gloob

Criado por Fernanda Novaes, “D.P.A: O Enigma dos Ovos de Páscoa” é uma emocionante aventura que acompanha os detetives mirins Bento, Sol e Pippo em mais uma missão repleta de mistério e diversão. Na trama, a cidade de Guarapiranga é surpreendida pelo desaparecimento misterioso dos ovos de Páscoa, e os três amigos decidem investigar o caso. Ao seguir as pistas e desvendar enigmas, o grupo embarca em uma jornada repleta de reviravoltas, enfrentando desafios e perigos para resolver o problema antes que a Páscoa seja arruinada para todos.

2. Em busca de Watership Down (2018)

“Em Busca de Watership Down” narra a jornada épica de um grupo de coelhos em busca de um novo lar Imagem: Reprodução digital | Alltime Entertainment, Helix Animation, Decode e Entertainment YTV Originals

Baseado no romance homônimo de Richard Adams, “Em Busca de Watership Down” é uma animação emocionante que narra a jornada épica de um grupo de coelhos em busca de um novo lar. Quando a toca deles é ameaçada pela destruição iminente, um coelho corajoso chamado Hazel lidera seus companheiros em uma aventura perigosa e cheia de desafios. Ao longo do caminho, eles enfrentam predadores crueis, forças da natureza e conflitos internos, que colocam à prova a determinação e união entre amigos.

3. Ressurreição (2016)

“Ressurreição” conta a história de um centurião que tem a sua fé colocada em prova diante dos relatos da ressurreição de Cristo Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures

No filme “Ressurreição”, dirigido por Kevin Reynolds, a história se passa no ano de 33 d.C., quando Clavius (Joseph Fiennes), um centurião romano cético, é encarregado pelo governador Pôncio Pilatos de investigar os rumores sobre um possível ressurgimento de Jesus Cristo após sua crucificação. Determinado a desmascarar o que ele considera uma fraude perigosa, Clavius inicia uma busca implacável pelo corpo de Jesus.

No entanto, durante sua investigação, ele se depara com eventos que desafiam suas próprias convicções e o fazem questionar sua fé e a verdade por trás dos relatos de ressurreição. Em meio a conflitos internos e uma jornada espiritual, Clavius se vê confrontado com questões profundas sobre o significado da vida, da morte e da fé.

4. O Filho de Deus (2014)

“O Filho de Deus” retrata a vida de Jesus Cristo Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios

“O Filho de Deus” é um clássico cinematográfico que retrata a vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento humilde até a sua crucificação e ressurreição. A obra segue de perto os Evangelhos do Novo Testamento, destacando os ensinamentos de Jesus, seus milagres e seu impacto na sociedade da época. Além disso, narra a jornada espiritual e a missão de redenção de Jesus, enquanto ele enfrenta desafios, traições e oposição, mas também encontra amor, compaixão e seguidores dedicados.

5. O Cachorro que Salvou a Páscoa (2014)

“O Cachorro que Salvou a Páscoa” narra as aventuras de um cão que tenta impedir o roubo dos ovos de Páscoa Imagem: Reprodução digital | Hybrid LLC

Em “O Cachorro que Salvou a Páscoa”, o espectador acompanha as aventuras de Zeus, um adorável e esperto cachorro da raça labrador. A família Bannister decide passar a Páscoa em um cruzeiro e deixa o animal de estimação em uma hospedagem canina sob os cuidados da adolescente Alice (Beverley Mitchell), que tem a difícil tarefa de manter o pet longe de problemas.

No entanto, Zeus é curioso por natureza e acaba descobrindo um plano diabólico de roubo de ovos de Páscoa. Determinado a salvar o feriado, o cãozinho recruta seus amigos caninos e embarca em uma missão para deter os ladrões e restaurar a alegria do feriado para todos.