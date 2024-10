Essas produções contribuem para o debate político e a reflexão crítica da sociedade

As produções sobre a política brasileira contribuem para o debate e estimulam a reflexão da sociedade Imagem: Reprodução digital | Apple TV

Os documentários e filmes sobre a política brasileira funcionam como uma janela para o passado, explorando eventos históricos, movimentos sociais e figuras políticas que moldaram a nação. Essas produções revelam os bastidores de momentos decisivos e expõem as dinâmicas de poder e influência que se perpetuam até hoje. Além de proporcionar um conhecimento mais profundo sobre as complexidades políticas e sociais, contribuem para o debate público e estimulam a reflexão crítica.

Veja, a seguir, 5 filmes e documentários para entender a política brasileira!

1. O dia que durou 21 anos (2012)

O documentário ‘O dia que durou 21 anos’ retrata o início da ditadura no Brasil e os seus reflexos Imagem: Reprodução digital | Apple TV

O documentário, lançado em 2012 e dirigido por Camilo Tavares, investiga os bastidores do golpe militar de 1964 no Brasil e os primeiros anos da ditadura que se instaurou no país. A produção revela documentos e gravações inéditas que comprovam o envolvimento e o apoio estratégico dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart.

Com base em arquivos históricos e depoimentos, o documentário expõe como o governo norte-americano colaborou para a articulação do golpe, influenciando a política interna brasileira e contribuindo para a instauração do regime militar. O filme também aborda o impacto do evento na democracia e na sociedade brasileira, ressaltando as consequências de mais de duas décadas de repressão, censura e perseguição política que marcaram o período ditatorial.

Onde assistir: Apple TV.

2. Getúlio (2014)

O filme ‘Getúlio’ retrata os últimos dias de vida do ex-presidente do Brasil Imagem: Reprodução digital | Netflix

Dirigido por João Jardim, o filme retrata os últimos 19 dias de vida do ex-presidente Getúlio Vargas, interpretado por Tony Ramos. O longa se passa em um momento de crise política, em que Vargas enfrentou uma crescente pressão e conspirações políticas que culminaram em seu suicídio, em 1954.

A narrativa é ambientada quase que inteiramente no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e acompanha os desafios do ex-presidente para se manter no poder em meio a acusações, traições e desgaste de sua imagem pública. Ao explorar os bastidores do poder, o filme constrói um retrato íntimo e denso dos dilemas enfrentados por um dos políticos mais emblemáticos da história brasileira.

Onde assistir: Netflix.

3. Brasil em transe (2017)

O documentário ‘Brasil em transe’ analisa os eventos políticos que culminaram na eleição de Jair Bolsonaro para a presidência Imagens: Reprodução digital | BBC

Produzido pela BBC, ‘Brasil em transe’ é a versão narrada em português do documentário “What Happened to Brazil”, dividido em três episódios que analisam os eventos políticos mais impactantes do Brasil recente. A série começa com os protestos de 2013 e acompanha o desenrolar dos acontecimentos até a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência, em 2018.

Ao longo dos episódios, o documentário aborda temas como os escândalos de corrupção, a crise política que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o governo de transição de Michel Temer e a crescente polarização política e social no país.

Onde assistir: YouTube.

4. Democracia em Vertigem (2019)

‘Democracia em vertigem’ retrata os eventos políticos que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff Imagem: Reprodução digital | Netflix

Sob a direção de Petra Costa, ‘Democracia em Vertigem‘ foi indicado ao Oscar em 2020 e apresenta a narrativa pessoal da cineasta sobre os eventos políticos que culminaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. O documentário analisa as tensões sociais e o reflexo da polarização política, incluindo a ascensão da extrema-direita ao poder.

Com imagens internas e exclusivas do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC e do Palácio do Alvorada durante o processo de votação do impeachment, o filme acompanha os desdobramentos do processo, incluindo o governo de Michel Temer e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a eleição de Jair Bolsonaro em 2018.

Onde assistir: Netflix.

5. Marighella (2019)

‘Marighella’ retrata a vida do escritor, político e guerrilheiro Carlos Marighella Imagem: Reprodução digital | Globoplay

Dirigido por Wagner Moura, o filme biográfico narra a vida de Carlos Marighella, um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Interpretado por Seu Jorge, o longa acompanha Marighella, que foi escritor, político e guerrilheiro, destacando os desafios e adversidades que enfrentou durante o regime ditatorial. O longa gerou bastante discussão devido ao seu tema histórico e político, além de ter sido elogiado por sua cinematografia e performances.

Onde assistir: Globoplay.