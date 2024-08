5 filmes e séries para os fãs de dragões

Confira grandes produções com aventuras épicas e histórias emocionantes

Explore filmes e séries que mergulham em aventuras épicas e mágicas com dragões Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

Dragões têm fascinado audiências ao redor do mundo com sua majestade e papel importante em diversos universos ficcionais. Desde batalhas grandiosas e jornadas emocionantes até intrigas dinásticas e busca por redenção, há uma rica variedade de filmes e séries que exploram essas criaturas lendárias.

Confira, a seguir, 5 produções que prometem transportar os espectadores a mundos deslumbrantes, em que dragões desempenham papéis centrais e tornam a narrativa verdadeiramente inesquecível.

1. Dragonslayer (1981)

Em “Dragonslayer”, um jovem aprendiz de mago enfrenta um dragão ameaçador em uma missão para salvar uma aldeia medieval Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Um clássico dos anos 80, “Dragonslayer” é um épico de fantasia que segue um jovem aprendiz de mago, Galen (Peter MacNicol), enquanto ele tenta derrotar um dragão ameaçador que aterrorizou uma aldeia medieval. Com efeitos visuais inovadores para a época e uma trama envolvente, o filme oferece uma visão única e sombria dos dragões no cinema.

Onde assistir: Prime Video.

2. Eragon (2006)

Em “Eragon”, um jovem fazendeiro encontra um ovo de dragão e se torna o novo Cavaleiro do Dragão Imagem: Reprodução digital | Disney+

Em “Eragon”, a tranquilidade do reino de Alagaesia é interrompida quando Galbatorix, um Cavaleiro do Dragão que se volta contra seus próprios irmãos, usa magia proibida para conquistar o reino e governar com tirania. Anos depois, um jovem fazendeiro chamado Eragon (Edward Speelers) encontra um ovo de dragão e se torna o novo Cavaleiro do Dragão. Assim, o jovem embarca em uma jornada para derrubar o tirano Galbatorix e restaurar a paz em Alagaesia.

Onde assistir: Disney+.

3. O Príncipe Dragão (2018)

Em “O Príncipe Dragão”, dois príncipes e uma elfa unem forças para salvar seu mundo e acabar com um conflito ancestral Imagem: Reprodução digital | Disney+

Essa série animada apresenta um mundo encantador e complexo, onde dois príncipes e uma elfa se unem para acabar com um conflito entre humanos e dragões. Com uma narrativa rica e personagens cativantes, “O Príncipe Dragão” explora temas de amizade, traição e redenção, com dragões desempenhando papéis importantes na trama.

Onde assistir: Netflix.

4. A Casa do Dragão (2022)

“A Casa do Dragão” explora a ascensão e queda da Casa Targaryen em Westeros Imagem: Reprodução digital | Max

A série explora a história da Casa Targaryen, uma das dinastias mais poderosas de Westeros, conhecida por sua conexão com os dragões. A história se passa cerca de 200 anos antes dos eventos de “Game of Thrones” e foca nas intrigas, conflitos e batalhas envolvendo os Targaryen e seus dragões, oferecendo uma rica narrativa sobre a ascensão e queda desta família icônica.

Onde assistir: Max.

5. Raya e o Último Dragão (2021)

Em “Raya e o Último Dragão”, uma princesa busca o último dragão para restaurar a paz em um reino ameaçado por monstros Imagem: Reprodução digital | Disney+

A princesa Raya vive em uma região antiga e mágica, outrora protegida por dragões que controlavam o tempo e a natureza. Após uma batalha devastadora que resultou na extinção desses seres e na ascensão de monstros que transformam tudo em pedra, Raya, agora exilada, parte em busca do último dragão. Ela encontra Sisu, a última de sua espécie, e juntas tentam restaurar a paz e a vida ao reino, enfrentando desafios e formando alianças que mudam o curso da história.

Onde assistir: Disney+.