5 filmes e séries que estreiam na HBO Max em setembro de 2025

Confira as novidades da plataforma que prometem prender a atenção dos assinantes

O catálogo o HBO Max em setembro promete estreias imperdíveis Imagem: AFM Visuals | Shutterstock

Setembro de 2025 chega com novidades imperdíveis na HBO Max. Entre filmes e séries, a plataforma traz estreias que prometem prender a atenção dos assinantes. Começando com “Friendship”, uma comédia com 87% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes, e “Task”, uma série de drama policial estrelada por Mark Ruffalo.

Para os amantes de anime, o entretenimento fica por conta de “Jujutsu Kaisen”, inspirado na série de mangá do mesmo nome. Na categoria nacionais, o streaming disponibiliza “Largados e Pelados Brasil: A Tribo”, um spin-off da franquia de sucesso “Largados e Pelados”. A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções!

1. Peppa Pig (01/09)

A nova temporada de “Peppa Pig” apresenta a caçula da família Imagem: Reprodução digital | Hasbro

A porquinha mais amada do Brasil está de volta, mas desta vez com nova integrantes. Além de George, Mamãe Pig e Papai Pig, a nova temporada de “Peppa Pig” apresenta Evie, a caçulinha da família, uma bebê adorável que chega para transformar o dia a dia dos Pig com sua doçura e alegria.

A 11ª temporada promete ainda mais momentos emocionantes e divertidos, mantendo o humor leve e educativo que marcou a trajetória da série. Com novos episódios recheados de aventuras, valores familiares e aprendizados, a produção segue encantando crianças e conquistando o coração de diferentes gerações.

2. Friendship (05/09)

“Friendship” acompanha a história de um pai socialmente deslocado que tenta ser amigo do seu novo vizinho descolado Imagem: Reprodução digital | HBO Max e A24

Uma comédia estrelada por Paul Rudd e Tim Robinson, “Friendship” é a nova aposta da HBO Max em parceria com a A24. A trama acompanha Craig, um pai socialmente deslocado que se encanta pelo novo vizinho descolado, Austin. A partir daí, sua vida vira de cabeça para baixo com momentos cômicos e inesperados. O filme ainda conta com a participação de Kate Mara e Jack Dylan Grazer, que interpretam personagens que adicionam ainda mais camadas de humor a produção.

3. Task (07/09)

“Task” acompanha a história de um agente do FBI, que tenta encerrar uma onda de assaltos a pontos de venda de drogas no subúrbio da Filadélfia Imagem: Reprodução digital | HBO Max

Uma série original HBO Max, “Task” acompanha a história de Tom, um agente do FBI que lidera uma equipe especializada com a missão de encerrar uma onda de assaltos a pontos de venda de drogas no subúrbio da Filadélfia. No decorrer da investigação, ele cruza o caminho de Robbie, um pai de família aparentemente inofensivo, mas que guarda segredos sombrios. A produção é criada por Brad Ingelsby, o mesmo responsável pela premiada “Mare of Easttown”.

4. Jujutsu Kaisen (09/09)

“Jujutsu Kaisen” acompanha a história de um estudante do ensino médio que passa a integrar uma organização secreta de feiticeiros Imagem: Reprodução digital | MAPPA

Baseado no mangá escrito por Gege Akutami, “Jujutsu Kaisen” acompanha Yuji Itadori, um estudante do ensino médio que passa a integrar uma organização secreta de feiticeiros Jujutsu dedicada a enfrentar maldições. Sua vida muda drasticamente quando ele ingere um dedo amaldiçoado e se torna hospedeiro de Ryomen Sukuna, um espírito maligno extremamente poderoso.

A partir daí, Yuji precisa aprender a controlar essa energia sombria para proteger aqueles que ama, ao mesmo tempo em que luta para não sucumbir à influência de Sukuna. Na mesma data, os fãs também poderão assistir ao filme Jujutsu Kaisen 0, que antecede os eventos da série.

5. Largados e Pelados Brasil: A Tribo (14/09)

Em “Largados e Pelados Brasil: A Tribo”, 10 ex-participantes precisam se unir, formar uma tribo e estabelecer suas próprias regras Imagem: Reprodução digital | Nippur Media e Discovery

O polêmico reality show “Largados e Pelados” acaba de ganhar uma versão brasileira. Seguindo a proposta original, 10 ex-participantes são deixados em plena selva por 40 dias, sem acesso à comida, abrigo ou qualquer tipo de vestimenta. Para resistirem, precisam se unir, formar uma tribo e estabelecer suas próprias regras. Segundo a sinopse oficial, “a única forma de deixar a competição é desistindo dela”.