5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay

Confira grandes produções nacionais e internacionais disponíveis na plataforma de streaming

O catálogo do Globoplay tem filmes imperdíveis Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

Os assinantes do Globoplay têm acesso a um vasto catálogo com grandes filmes nacionais e internacionais. Entre as produções brasileiras aclamadas pela crítica e pelo público, estão ‘Bacurau’ e ‘Marighella’, que abordam temas sociais e políticos com profundidade e intensidade. Para os fãs do cinema internacional e muita ação, há o enorme sucesso ‘Bastardos inglórios’.

Abaixo, confira esses e outros filmes imperdíveis para assistir no Globoplay!

1. Bastardos Inglórios (2009)

Em ‘Bastardos Inglórios’, um grupo de soldados judeus busca vingança contra os nazistas Imagem: Reprodução digital | Globoplay

Dirigido por Quentin Tarantino, o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial e acompanha um grupo de soldados judeus, conhecidos como os ‘Bastardos’, liderados pelo Tenente Aldo Raine (Brad Pitt). A missão deles é caçar e eliminar nazistas de alto escalão. A história dos Bastardos se entrelaça com a de Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent), uma jovem judia que planeja vingança contra o coronel nazista Hans Landa (Christoph Waltz), responsável pela morte de seus pais. O longa é marcado pelo estilo único de Tarantino, com diálogos afiados, cenas intensas e reviravoltas surpreendentes.

2. A Garota no Trem (2016)

Em ‘A Garota no Trem’, Rachel vira testemunha de um desaparecimento e precisa fazer valer a sua palavra Imagem: Reprodução digital | Globoplay

O filme, baseado no best-seller homônimo de Paula Hawkins, narra a história de Rachel Watson (Emily Blunt), que enfrenta dificuldades com divórcio e alcoolismo. Diariamente, ela passa de trem pelo mesmo local e observa uma casa onde vive um casal, Megan (Haley Bennett) e Scott Hipwell (Luke Evans). Em uma dessas viagens, Rachel testemunha uma cena perturbadora e, pouco tempo depois, Megan desaparece misteriosamente. A protagonista acaba se envolvendo na investigação do desaparecimento, mas sua instabilidade emocional e problemas com álcool colocam seu testemunho em dúvida.

3. Bacurau (2019)

No filme, os moradores de Bacurau precisam encontrar uma forma de defender o vilarejo em que moram Imagem: Reprodução digital | Globoplay

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, o filme conta a história de um vilarejo fictício no sertão nordestino do Brasil. Após a morte de Dona Carmelita, os habitantes de Bacurau descobrem que a comunidade não aparece mais em qualquer mapa e que coisas estranhas estão acontecendo, como drones sobrevoando o local e a chegada de um casal estrangeiro, interpretado por Udo Kier e Sônia Braga.

À medida que pessoas começam a desaparecer, os moradores precisam lutar para garantir a sobrevivência de Bacurau. O filme combina ficção científica com crítica social, explorando temas como resistência cultural, desigualdade social e poder político.

4. Marighella (2019)

Em ‘Marighella’, acompanhamos a vida do escritor, político e guerrilheiro Carlos Marighella Imagem: Reprodução digital | Globoplay

Dirigido por Wagner Moura, o filme biográfico narra a vida de Carlos Marighella, um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Interpretado por Seu Jorge, o longa acompanha o protagonista, que foi escritor, político e guerrilheiro, destacando os desafios e adversidades que enfrentou durante o regime ditatorial. A produção gerou bastante discussão devido ao seu tema, além de ter sido elogiado por sua cinematografia e performances.

5. Medida Provisória (2020)

Em ‘Medida Provisória’, Capitú, Antonio e André lutam por seus direitos Imagem: Reprodução digital | Globoplay

Baseado na peça “Namíbia, Não!”, de Aldri Anunciação, e dirigido por Lázaro Ramos, o filme retrata um Brasil distópico em que o governo aprova uma medida que obriga cidadãos negros a migrarem para a África, sob o pretexto de retornar às suas origens. Isso impacta diretamente a vida de Capitú (Taís Araújo), uma médica, seu marido Antonio (Alfred Enoch), que é advogado, e seu primo André (Seu Jorge), que é jornalista.

Conforme a trama se desenrola, a tensão e a resistência crescem, com os personagens lutando para preservar sua dignidade e direitos. A narrativa expõe as profundas desigualdades raciais e sociais existentes na sociedade, enquanto destaca a luta por justiça e igualdade. O longa foi aclamado pela crítica e pelo público, trazendo uma reflexão importante sobre a história e o futuro das relações raciais no Brasil.