5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de março de 2026

Os lançamentos prometem emoções fortes para diferentes públicos

Nesta semana, emoções fortes aguardam o público nos cinemas Imagem: Reprodução digital | The Match Factory e Filmladen

Toda semana, o cinema tem novidades imperdíveis, mas esta, em especial, promete emoções fortes para todos os gostos. Começando com “Cara de um, Focinho de Outro”, nova animação da Pixar que aborda temas ambientais, e “De Volta à Bahia”, uma comédia romântica nacional. Para os amantes de drama/suspense, o entretenimento fica por conta de “Hey Joe”, filme de época estrelado por James Franco, e “Mother’s Baby”, um thriller psicológico com foco nos desafios da maternidade.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras estreias da semana nos cinemas!

1. Cara de um, Focinho de Outro (05/03)

“Cara de um, Focinho de Outro” é um sucesso entre a crítica especializada por mesclar humor com temas importantes, como as mudanças climáticas Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures e Pixar Animation Studios

Com média de aprovação de 96% no Rotten Tomatoes, “Cara de um, Focinho de Outro” é um sucesso entre a crítica especializada por mesclar humor com temas importantes, como as mudanças climáticas. A história gira em torno de Mabel, uma jovem de 19 anos apaixonada por animais que usa uma tecnologia revolucionária para se conectar com o reino animal, transformando-se em um castor robótico.

A partir disso, Mabel pode se aventurar entre os animais e viver uma perspectiva diferente. No entanto, o que parecia um sonho se torna um pesadelo quando ela encontra Jerry, um prefeito anti-animal que ameaça acabar com a convivência entre humanos e animais. Para impedi-lo, Mabel precisa agir disfarçadamente e descobrir seus planos. Será que ela vai conseguir? Só assistindo para descobrir.

2. De Volta à Bahia (05/03)

“De Volta à Bahia” acompanha a história de dois surfistas que se apaixonam e precisam lidar com tormentas que vão além das águas Imagem: Reprodução digital | Swen Filmes

Filmado inteiramente na capital baiana, como o nome sugere, “De Volta à Bahia” acompanha a história de Maya (Bárbara França) e Pedro (Lucca Picon), dois talentos promissores do surfe que se conhecem por meio de PH (Felipe Roque), um ídolo do esporte. Ao se reencontrarem, percebem que seus caminhos já haviam se cruzado antes, durante um resgate dramático no mar que transformou suas vidas e viralizou nas redes sociais.

Treinados pelo mesmo mentor para um campeonato decisivo, eles se aproximam e acabam envolvidos em um romance inesperado. Mas, segundo a sinopse oficial, “nem só de sonhos vive o verão baiano” e, para vencer as ondas, eles precisam enfrentar as tormentas que vão além das águas, incluindo a pressão familiar.

3. Hey Joe (05/03)

“Hey Joe” conta a história de um marinheiro que se apaixona, mas é forçado a se afastar da esposa enquanto ela está grávida e retorna 25 anos depois Imagem: Reprodução digital | Rai Cinema e Palomar

Ambientado em meados de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, “Hey Joe” conta a história de um marinheiro norte-americano que, aos 23 anos, desembarca em Nápoles devastada pela guerra. No local, ele conhece Lúcia (Giada Savi), por quem se apaixona e com quem vive momentos felizes, até ser forçado a deixar o país, abandonando a companheira grávida e sozinha.

25 anos depois, ele retorna com o desejo de recuperar o tempo perdido. No entanto, a cidade mudou, e seu filho, agora adulto, não demonstra nenhuma simpatia pelo pai. Então, ele precisa superar os desafios para reconquistar a família e reparar os erros do passado.

4. ENHYPEN [Walk The Line Summer Edition] In Cinemas (05/03)

“ENHYPEN [Walk The Line Summer Edition] In Cinemas” apresenta a turnê japonesa do grupo ENHYPEN Imagem: Reprodução digital | CJ 4DPlex e ScreenX Studio

Um filme-concerto, “ENHYPEN [Walk The Line Summer Edition] In Cinemas” apresenta a turnê japonesa do grupo ENHYPEN, um sucesso mundial conhecido pela estreia histórica no Tokyo Dome, que lhes rendeu o primeiro grande prêmio em 2025, o “TELASA Favorite Global Artist”, do MAMA Awards.

A obra também inclui momentos dos bastidores, ensaios e o dia a dia dos integrantes durante a viagem pelo Japão no verão, permitindo que os fãs experimentem um pouco do vínculo que o grupo compartilha e que transformou suas vidas.

5. Mother’s Baby (05/03)

“Mother’s Baby” narra a história de uma mãe que, após dar à luz ao primeiro filho, desconfia que ele não seja seu Imagem: Reprodução digital | The Match Factory e Filmladen

Explorando temas como depressão pós-parto, fragilidade emocional e expectativas sociais, “Mother’s Baby” narra a história de Julia, uma maestrina de sucesso de 40 anos, e de seu parceiro Georg, que desejam ter um filho, mas enfrentam frustrações com as tentativas. É então que o Dr. Vilfort oferece uma esperança, e Julia engravida após um tratamento bem-sucedido na clínica de fertilidade do médico.

No entanto, o que parecia ser o começo de uma história feliz se transforma em um desafio inesperado quando, segundo a sinopse oficial, o parto não ocorre como o esperado e o bebê é retirado às pressas dos braços de Julia. “Quando finalmente se reencontra com a criança, Julia sente-se estranhamente distante. Ela começa a duvidar se é realmente seu filho”, detalha o texto. A construção visual da obra também mantém a dúvida do público, que só irá descobrir a verdade ao longo do filme.