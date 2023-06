5 filmes importantes sobre o combate às drogas

O tráfico e o consumo de drogas ilícitas são assuntos constantemente abordados nos cinemas

Filmes mostram os impactos das drogas na relação familiar Imagem: Reprodução Digital | Lionsgate

O Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado em 26 de junho, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre os problemas relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Esta data busca promover a prevenção, o tratamento e a reabilitação, além de incentivar a cooperação internacional no combate ao tráfico de drogas.

O problema do combate às drogas no mundo tem sido enfrentado há muitos anos, mas continua sendo um desafio complexo e persistente. Além disso, a demanda por drogas e os problemas subjacentes que levam ao seu uso, como pobreza, desigualdade social, falta de acesso à educação e oportunidades, representam um desafio adicional.

Nesse sentido, o combate às drogas é um tema que tem sido abordado no cinema ao longo dos anos, refletindo os desafios e impactos. Essas obras oferecem uma visão profunda dos efeitos devastadores das drogas na sociedade e exploram diferentes abordagens para representar o problema global.

A seguir, confira alguns filmes que abordam essa temática!

1. Beautiful Boy

Baseado nas memórias de David Sheff (Steve Carell) e Nic Sheff (Timothée Chalamet), este drama dirigido por Felix van Groeningen explora o relacionamento conturbado entre um pai e seu filho que luta contra o vício em drogas. O filme lança luz sobre a batalha diária enfrentada pelas famílias afetadas pelo vício e retrata os esforços desesperados para superar a dependência química, bem como suas consequências tanto para o indivíduo quanto para as pessoas próximas.

Onde assistir: Prime Video.

2. Traffic

Produção ganhou dois Oscars (Imagem: Reprodução Digital | USA Films)

Dirigido por Steven Soderbergh, este filme é considerado um marco na abordagem do tema das drogas. Explorando várias histórias interligadas, o filme retrata o tráfico de drogas, a luta contra as drogas e os efeitos devastadores que elas têm na sociedade. “Traffic” ganhou quatro Oscars, incluindo Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max.

3. Cidade de Deus

Filme voltou a ficar em alta após entrar no catálogo Netflix (Imagem: Reprodução Digital | O2 Films)

Este filme brasileiro de 2002 é uma perspectiva da vida em uma favela do Rio de Janeiro. A trama aborda o crescimento do tráfico de drogas na comunidade e suas consequências violentas. Baseado no livro de mesmo nome, escrito por Paulo Lins, a obra aborda temas como violência, tráfico de drogas e as complexidades da vida urbana.

O longa se passa na década de 1970 e segue a vida de diversos personagens, principalmente Buscapé, um jovem aspirante a fotógrafo que cresce na comunidade conhecida como Cidade de Deus. Com interpretação de Seu Jorge, dirigido por Fernando Meirelles e co-dirigido por Kátia Lund, a produção recebeu aclamação da crítica internacional e foi indicado a quatro Oscars.

Onde assistir: Netflix.

4. Branquinha

Temática gira em torno de jovem que entrou para as drogas na universidade (Imagem: Reprodução Digital | FilmRise)

Esse é um filme de drama independente lançado em 2016 e dirigido por Elizabeth Wood. O longa aborda temas como drogas, juventude, relacionamentos e perigos da vida urbana. A trama gira em torno de Leah, uma jovem estudante universitária que se muda para um bairro de Nova York durante o verão.

Ela se envolve com Blue, um traficante de drogas local, e acaba se tornando consumidora e distribuidora de cocaína. Elizabeth Wood, que também escreveu o roteiro, baseou o filme em suas próprias experiências.

Onde assistir: Netflix.

5. Blow – Profissão de Risco

Personagem de Johnny Depp tenta sair do tráfico, mas enfrenta dificuldades (Imagem: Reprodução Digital | New Line)

Esse é um filme de 2001, dirigido por Ted Demme e estrelado por Johnny Depp. Baseado em fatos, o longa conta a história de George Jung, um homem que se envolve no tráfico de drogas e se torna um dos principais importadores de cocaína nos Estados Unidos.

A trama se inicia com George vendendo maconha para se sustentar, mas logo ele se destaca no mundo do tráfico de drogas na Califórnia por suas habilidades de negociação. Ele acaba se tornando um importante colaborador do Cartel de Medellín, chefiado por Pablo Escobar.

Conforme a narrativa se desenrola, George enfrenta desafios e sua vida pessoal também é afetada pelas consequências de suas escolhas. Ele deseja abandonar o mundo do crime, mas se depara com obstáculos que o mantêm preso a esse estilo de vida.

Onde assistir: Prime Video.