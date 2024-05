5 filmes indicados ao Festival de Cannes para você assistir

Confira filmes com histórias interessantes indicados à Palma de Ouro

Filmes participantes do Festival de Cannes prometem ser sucesso em 2024 Imagem: Reprodução digital | Cinema Inflável, Gullane, Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil

A 77ª edição do Festival de Cannes começou nesta terça-feira (14/05) e acontece até 25 de maio. O evento, conhecido por atrair grandes estrelas e cineastas, promete surpreender o público neste ano, especialmente após a divulgação dos longa-metragens que disputam a Palma de Ouro. Na lista, produções politicamente engajadas e filmes brasileiros estão entre os destaques.

Por isso, confira algumas das obras que serão exibidas no festival!

1. Motel Destino

‘Motel Destino’ narra a história de um jovem que, após cumprir pena socioeducativa, muda o destino de uma mulher que vive relacionamento abusivo Imagem: Reprodução digital | Cinema Inflável, Gullane, Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil

Produzido por Karim Aïnouz, vencedor da mostra ‘Un Certain Regard’ de Cannes com ‘A Vida Invisível’, a produção brasileira concorre à Palma de Ouro na 77ª edição do festival de cinema. Na obra, Heraldo (Iago Xavier), um jovem de família humilde que cumpre pena em uma unidade socioeducativa, sai da detenção e se hospeda no Motel Destino. No local, ele conhece uma mulher que vive um relacionamento abusivo com um ex-policial, também dono do motel, e tudo muda quando eles se relacionam.

2. Kinds of Kindness

‘Kinds of Kindness’ narra três histórias diferentes que giram em torno de um policial que tenta assumir o controle da própria vida Imagem: Reprodução digital | Film4, Element Films e Disney Pictures

O grego Yorgos Lanthimos apresenta o seu primeiro filme após ‘Pobres Criaturas’. O longa, que traz Emma Stone novamente em destaque, narra três histórias diferentes que giram em torno de um policial. O homem tenta assumir o controle da própria vida enquanto lida com uma esposa que parece diferente e uma mulher que procura por habilidades especiais.

3. O Aprendiz

‘O Aprendiz’ narra a trajetória profissional de Donald Trump entre 1970 e 1980 Imagem: Reprodução digital | International Distribution Exports

Dirigido pelo cineasta Ali Abbasi, o filme narra a trajetória profissional de Donald Trump entre os anos de 1970 e 1980, em Nova York. A trama segue o ex-presidente dos EUA (Sebastian Stan) na sua tentativa de erguer um novo império de negócios imobiliários. Além disso, narra a relação do jovem com o advogado Roy Cohn (Jeremy Strong) e outros importantes elos de poder.

4. Oh Canada

‘Oh Canada’ conta a história do diretor americano Leonard Fife, que foge da guerra no Vietnã para o Canadá Imagem: Reprodução digital | Arclight Films

Dirigido por Paul Schrader, o filme reúne os atores Richard Gere, Jacob Elordi e Uma Thurman para contar a história do diretor americano Leonard Fife que, assim como muitos desertores, se muda para o Canadá para fugir da guerra no Vietnã e evitar o serviço militar.

5. Emilia Perez

‘Emilia Perez’ conta a história de uma advogada que desperdiça o seu talento trabalhando em uma empresa de baixo nível Imagem: Reprodução digital | Page 114, Why Not Productions, Pimenta Films, France 2 Cinéma e Pathé

Dirigido e roteirizado por Jacques Audiard, ‘Emilia Perez’ é uma obra ambientada no México e conta a história da advogada Rita (Zoe Saldana), que desperdiça o seu talento trabalhando em uma empresa que não serve à justiça, mas encobre crimes. Tudo muda quando ela recebe uma proposta indispensável do chefe do cartel, Juan Del Monte, que quer se aposentar e desaparecer do mapa.