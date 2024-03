5 filmes indicados ao Oscar 2024 para assistir na Netflix

A premiação já aconteceu, mas as produções cinematográficas são eternas

Alguns filmes imperdíveis do Oscar deste ano estão na Netflix Imagem: Reprodução Digital | Misión de Audaces Films, El Arriero Films e Netflix

Embora a cerimônia do Oscar já tenha acontecido, o brilho e o impacto dos filmes indicados permanecem vivos. Se você ainda não teve a chance de assistir às produções que competiram nas diversas categorias, não é tarde para mergulhar nas narrativas emocionantes.

Desde dramas biográficos, como em “Maestro”, até histórias de sobrevivência, como em “A Sociedade da Neve”, há algo para todos os gostos. Confira, a seguir, 5 filmes indicados ao Oscar de 2024 que você não pode deixar de assistir na Netflix!

“A Sociedade da Neve” retrata a luta pela sobrevivência de uma equipe de rugby depois de um acidente aéreo nos Andes Imagem: Reprodução Digital | Misión de Audaces Films, El Arriero Films e Netflix

1. A Sociedade da Neve (2023)

Baseado em eventos reais e no livro homônimo de Pablo Vierci, “A Sociedade da Neve” conta a história do trágico acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, em 1972. A aeronave, que transportava uma equipe de rugby para o Chile, cai em uma geleira nos Andes e deixa apenas 29 dos 45 passageiros sobreviventes.

Presos em um ambiente inóspito e inacessível, os sobreviventes enfrentam condições extremas e são forçados a tomar medidas drásticas para sobreviver. O filme retrata a luta pela vida e os dilemas éticos enfrentados por aqueles que se encontram à mercê da natureza implacável.

“Nyad” narra a história real de uma nadadora aos 60 anos Imagem: Reprodução digital | Black Bear Pictures e Mad Chance Productions

2. Nyad (2023)

O filme retrata a história verídica de Diana Nyad (Annette Bening). Aos 60 anos, ela desafiou todas as probabilidades ao completar uma incrível travessia de 161 km, nadando desde Cuba até a Flórida em 53 horas.

Com o apoio incondicional de Bonnie Stoll (Jodie Foster), sua melhor amiga, e uma equipe composta por 35 colaboradores dedicados, Nyad enfrenta corajosamente águas infestadas por águas-vivas venenosas e tubarões. Assim, ela ilustra sua resiliência e capacidade de superação diante daqueles que duvidaram de suas habilidades.

“Maestro” conta a história de vida e carreira do renomado músico Leonard Bernstein Imagem: Reprodução Digital | Amblin Entertainment, Sikelia Productions e Fred Berner Films

3. Maestro (2023)

“Maestro” é um filme biográfico norte-americano dirigido por Bradley Cooper para a Netflix. A narrativa retrata a vida e a carreira do renomado compositor, músico e pianista Leonard Bernstein. Nascido em Lawrence, Massachusetts, ele ficou conhecido por suas composições para musicais aclamados da Broadway, incluindo “West Side Story”, “Peter Pan” e “Candide”. Durante 18 anos, ele ocupou o cargo de principal maestro da Orquestra Filarmônica de Nova York, solidificando sua posição como um dos músicos mais influentes dos Estados Unidos.

O filme também explora a complexa relação de Bernstein com a atriz de TV e teatro Felicia Montealegre. O relacionamento deles teve início em uma festa em 1946, passando pelo primeiro noivado que foi desfeito, até chegarem a um casamento de vinte e cinco anos, que trouxe três filhos ao casal.

“Nimona” conta uma história de amizade improvável entre um cavaleiro injustiçado e uma jovem transmorfa com poderes mágicos Imagem: Reprodução Digital | Annapurna Pictures e Vertigo Entertainment

4. Nimona (2023)

“Nimona” ganha vida nas telas como uma adaptação da aclamada graphic novel de N. D. Stevenson. A trama segue Ballister Boldheart, um cavaleiro injustamente acusado que se vê obrigado a unir forças com Nimona, uma jovem transmorfa de natureza misteriosa.

À medida que Boldheart luta para limpar seu nome, ele se depara com o dilema de confiar em Nimona, cujas habilidades podem ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A relação entre os dois protagonistas se desenrola em meio a desconfiança e incerteza, criando uma narrativa emocionante e repleta de reviravoltas.

“O Conde” mostra Augusto Pinochet como um vampiro em busca de um propósito em sua existência Imagem: Reprodução Digital | Fábula e Netflix

5. O Conde (2023)

“O Conde” é um filme chileno que mescla terror e comédia, situado em uma realidade alternativa, onde Augusto Pinochet, ícone fascista, é retratado como um vampiro envelhecido e recluso em uma mansão abandonada. Após 250 anos se alimentando de sangue para sobreviver, ele decide que é hora de pôr um fim em sua existência.

Desencantado com a maneira como é percebido e cercado por uma família desapontante e oportunista, o vampiro não vê mais sentido em sua imortalidade. Contudo, quando tudo parece perdido, ele encontra uma fonte de inspiração que o faz reconsiderar seus planos.