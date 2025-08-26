5 filmes interessantes que chegam ao cinema nesta semana

Essas produções prometem emocionar e conquistar diferentes públicos

Os cinemas recebem nesta semana estreias que prometem emocionar e provocar reflexões. “O último azul” apresenta uma narrativa sensível ambientada na Amazônia, onde uma mulher de 77 anos decide desafiar o destino imposto pelo governo e embarca em uma jornada transformadora. “Os Roses: até que a morte os separe” é uma comédia dramática sobre os limites de um casamento que desmorona em meio a conquistas e frustrações.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Bambi: uma aventura na floresta (28/08)

“Bambi: uma aventura na floresta” é a versão live-action da animação clássica Imagem: Reprodução digital | Alpha Filmes Ltda

Dirigida por Michel Fessler, esta versão live-action do clássico de Felix Salten aposta em uma abordagem realista, oferecendo uma experiência visual próxima a um documentário da vida selvagem. A trama acompanha Bambi, um jovem cervo que, sob a proteção de sua mãe, aprende a viver na floresta.

Tudo muda drasticamente com a chegada do outono, quando ele perde a mãe para os caçadores. Em meio ao luto, ele encontra apoio em Faline, sua amiga de infância, e recebe os ensinamentos do Príncipe da Floresta, um cervo majestoso que, além de seu guia, revela-se seu pai. Com sua ajuda, Bambi amadurece e se prepara para enfrentar os desafios e perigos do mundo ao seu redor.

2. C.I.C – Central de Inteligência Cearense (28/08)

“C.I.C – Central de Inteligência Cearense” acompanha o agente Karkará na missão de resgatar uma fórmula secreta Imagem: Reprodução digital | PARIS FILMES

A história acompanha o agente secreto Karkará (Edmilson Filho), encarregado de recuperar uma fórmula ultrassecreta roubada por grupos criminosos que atuam entre Brasil, Paraguai e Argentina. Para concluir a missão, ele conta com o apoio de Romerito (Gustavo Falcão), um agente paraguaio, e de Micaela (Alana Ferri), representante argentina, formando uma equipe inesperada que precisa agir com rapidez para impedir que o material seja usado perigosamente. Ao longo da jornada, o protagonista enfrenta ameaças, situações inusitadas e cenas repletas de humor, misturando ação, sátira e o carisma típico do herói cearense.

3. Caçadores do fim do mundo (28/08)

Em “Caçadores do fim do mundo”, Jake precisa recuperar o quadro da Mona Lisa em uma missão cheia de perigos Imagem: Reprodução digital | Diamond Films

Em um futuro devastado por uma tempestade solar que apagou toda a tecnologia, o ex-soldado Jake (Dave Bautista) sobrevive explorando restos de um mundo em ruínas. Contratado por Valentine (Samuel L. Jackson), ele precisa recuperar uma das obras mais icônicas da história da arte: a Mona Lisa. Para concluir essa busca, conta com a parceria de Drea (Olga Kurylenko), mergulhando em um caminho cheio de armadilhas, disputas sangrentas e alianças frágeis, enquanto enfrenta um inimigo poderoso que também deseja o tesouro perdido.

4. O último azul (28/08)

Em “O último azul”, Tereza está em busca de realizar seu último desejo antes de sua mudança forçada pelo governo Imagem: Reprodução digital | VITRINE FILMES

Em um Brasil distópico, o governo cria uma política que obriga os idosos a se mudarem para colônias afastadas, apresentadas como espaços de descanso, mas que, na verdade, servem para manter apenas os jovens na linha de frente da sociedade. Entre os convocados, está Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, moradora de uma cidade industrial na Amazônia. Ao receber a notificação de que precisa partir, ela decide realizar um último desejo antes da mudança forçada. Ela embarca em uma travessia pelos rios amazônicos, sem imaginar que essa escolha pode alterar completamente o rumo de sua existência.

5. Os Roses: até que a morte os separe (28/08)

Em “Os Roses: até que a morte os separe”, o casamento aparentemente perfeito de Ivy e Theo entra em crise Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch) parecem ter conquistado tudo: estabilidade, família unida e reconhecimento em suas carreiras. Porém, essa imagem de perfeição começa a ruir quando o trabalho de Theo entra em colapso após o fracasso de um projeto importante, enquanto Ivy alcança notoriedade crescente como chef e transforma seu restaurante em referência.

As diferenças, antes sutis, passam a se tornar evidentes. O que era parceria se converte em disputa, e a vida em comum se transforma em um duelo marcado por ressentimento, ironia e rivalidade. O casal, que um dia representou harmonia, agora vive em constante confronto, levando sua relação a um ponto sem retorno.