5 filmes mais caros da história do cinema

Grandes produtoras investem orçamento milionário na produção de longas-metragens

Conheça filmes que investiram milhões de dólares em suas produções Imagem: r.classen | Shutterstok

Com o avanço da tecnologia, o custo de produções cinematográficas ficou cada vez maior. Além de pensar em como a trama será desenvolvida, se a produtora realmente quiser conquistar o público, precisa investir na excelência do audiovisual e proporcionar uma experiência única ao consumidor. Nesta lista, trouxemos alguns filmes em que dinheiro não foi problema para a produção. Confira!

1. Liga da Justiça (2017) – $300 milhões

“Liga da Justiça”, filme que foi tão aguardado pelos fãs de histórias em quadrinhos, teve um orçamento de $300 milhões de dólares. Conforme revela o The Wall Street Journal, o longa da Warner Bros teve este alto custo devido às refilmagens comandadas por Joss Whedon. A princípio, a direção era de Zack Snyder, mas o diretor teve que se afastar das gravações após o falecimento de sua filha.

2. Piratas do Caribe – No Fim do Mundo (2007) – $300 milhões

A Disney não poupou investimento financeiro ao produzir “Piratas do Caribe – No Fim do Mundo”. O custo desta obra também chegou aos $300 milhões de dólares, mas conseguiu triplicar o valor ao ser lançado, arrecadando mais de $961,6 milhões de dólares em bilheteria. Neste longa, Will Turner e Elizabeth Swann se unem ao Capitão Barbossa para libertarem o famoso Jack Sparrow da prisão de Davy Jones.

3. Vingadores: Guerra Infinita (2018) – $316 milhões

Lançado em 2018, “Vingadores: Guerra Infinita” foi aquele filme que tirou lágrimas de sua base de fãs nos cinemas. Além de uma megaprodução, cenários e figurinos bem-trabalhados, o filme usa e abusa de CGI, uma tecnologia de imagens geradas pelo computador e que tem um custo milionário para uma boa execução. Não é à toa que, para alcançar essa excelência, foram investidos $316 milhões de dólares.

Lançado em 2019, “Vingadores: Ultimato” custou $356 milhões de dólares (Imagem: Reprodução | @marvel)

4. Vingadores: Ultimato (2019) – $356 milhões

Assim como no filme anterior, “Vingadores: Ultimato” teve um orçamento milionário e chegou a marca de segundo filme mais caro na história do cinema, custando $356 milhões de dólares. Isso porque o longa é cheio de cenas geradas de forma digital e possui um grande custo com figurantes e atores renomados. Apesar de tudo, a Marvel, produtora que realizou o filme, com certeza deve ter ficado feliz ao ver que a produção ultrapassou mais de $2,7 bilhões de dólares em bilheteria.

5. Piratas do Caribe – Navegando em Águas Misteriosas (2011) – $378.5 milhões

Até o momento, “Piratas do Caribe – Navegando em Águas Misteriosas” é o filme com maior orçamento do cinema, custando $378.5 milhões de dólares. Lançado em 2011, o longa fez sucesso entre jovens e adultos e conseguiu arrecadar cerca de um bilhão de dólares após o seu lançamento.