Veja algumas produções incríveis que celebram o espírito esportivo

Mergulhe em histórias esportivas que inspiram paixão e superação Imagem: Reprodução digital | Black Bear Pictures e Mad Chance Productions

Quando se trata do fascinante mundo dos esportes, a Netflix oferece uma rica seleção de filmes para emocionar e inspirar os amantes dessa categoria. Desde trajetórias individuais, como em “Nyad”, até desafios enfrentados por equipes, como em “O Homem que Mudou o Jogo”, há diversos longas que celebram o espírito esportivo. Cada um conta uma história única e envolvente, ressoando com a paixão, dedicação e superação encontradas nos campos, quadras, arenas e no mar.

A seguir, confira 5 filmes na Netflix para os amantes de esportes!

“Nyad” narra a história real de uma nadadora aos 60 anos Imagem: Reprodução digital | Black Bear Pictures e Mad Chance Productions

1. Nyad

O filme narra a história real de Diana Nyad (Annette Bening). Aos 60 anos, ela desafiou as probabilidades ao completar uma travessia de 161 km, nadando de Cuba à Flórida em 53 horas. Contando com o apoio de Bonnie Stoll (Jodie Foster), sua melhor amiga, e uma equipe de 35 dedicados colaboradores, Nyad se propõe a enfrentar águas infestadas por águas-vivas venenosas e tubarões. Dessa forma, ela demonstra sua resiliência e superação aos que duvidaram de suas capacidades.

Em “O Homem que Mudou o Jogo”, Billy Beane transforma o time em uma potência esportiva Imagem: Reprodução digital | Michael De Luca Productions, Scott Rudin Productions e Sony Pictures

2. O Homem que Mudou o Jogo

Inspirado em eventos reais, “O Homem que Mudou o Jogo” relata a trajetória de Billy Beane (Brad Pitt), gerente do time de beisebol Oakland Athletics. Diante de recursos financeiros limitados, ele conta com a colaboração de Peter Brand (Jonah Hill) para criar um avançado programa estatístico para a equipe. Como resultado, o clube ascende como uma das principais forças do esporte durante os anos 80.

“Eu, Tonya” conta a história turbulenta de Tonya Harding desde sua infância talentosa até um plano peculiar nos Jogos Olímpicos de 1994 Imagem: Reprodução digital | LuckyChap Entertainment, Clubhouse Pictures e AI Film

3. Eu, Tonya

Baseado em uma história real, “Eu, Tonya” acompanha Tonya Harding (Margot Robbie), que desde cedo demonstra um talento excepcional para a patinação artística no gelo. Enquanto se destaca no esporte, ela também enfrenta abusos e humilhações por parte de sua mãe agressiva (Allison Janney).

Ao longo de sua carreira, marcada por altos e baixos, Tonya tem um relacionamento turbulento com Jeff Gillooly (Sebastian Stan). Durante sua preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, ela se vê envolvida em um plano peculiar.

“Um Homem Entre Gigantes”, o Dr. Bennet Omalu confronta a NFL ao revelar a alta incidência de traumas cerebrais em jogadores de futebol americano Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures

4. Um Homem Entre Gigantes

O neuropatologista forense Dr. Bennet Omalu (Will Smith) faz um diagnóstico de trauma cerebral severo em um jogador de futebol americano. Ao investigar mais a fundo, ele descobre que esse problema é comum entre os profissionais do esporte. Desse modo, determinado a reverter essa situação e conscientizar o mundo sobre a gravidade, Omalu inicia uma batalha contra a poderosa NFL (National Football League).

“Arremessando Alto” acompanha um caça-talentos desanimado que encontra uma nova oportunidade Imagem: Reprodução digital | Happy Madison Productions

5. Arremessando Alto

Stanley Beren (Adam Sandler), um caça-talentos profissional de basquete, atravessa uma fase desafiadora em sua carreira. Desanimado e sem propósito, ele perde a fé em descobrir novos talentos significativos. No entanto, após ser demitido, uma nova oportunidade surge. Ao acaso, ele se depara com Bo Cruz (Juancho Hernangomez), um jogador amador espanhol, enquanto joga em um parque nos arredores de Madri.

Esse encontro revigora Stanley, oferecendo-lhe um novo propósito: preparar Bo para ingressar na NBA. Com determinação renovada, ele se dedica a inspirar o jogador, transmitindo-lhe a paixão e a dedicação necessárias para se destacar no esporte. Assim, juntos, eles almejam alcançar o sucesso, deixando sua marca nas quadras e na história do jogo.