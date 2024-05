5 filmes na Netflix sobre desastres ambientais

Conheça longas com histórias que ecoam os desafios ambientais do nosso tempo

Na Netflix há diversos filmes sobre desastres ambientais Imagem: MAXSHOT.PL | Shutterstock

Cada vez mais consciente da fragilidade do nosso ambiente, o cinema desempenha um papel essencial em amplificar vozes e narrativas que alertam sobre desastres ambientais e suas consequências. Na Netflix, há uma variedade de longas que não apenas nos envolvem em histórias envolventes, mas também nos instigam a refletir sobre as complexidades do relacionamento humano com o meio ambiente.

Confira, a seguir, 5 filmes sobre desastres ambientais!

1. Pompeia (2014)

“Pompeia” narra a história de um amor proibido entre um escravo e uma nobre durante a erupção do Monte Vesúvio Imagem: Reprodução Digital | Netflix

Em “Pompeia”, dirigido por Paul W. S. Anderson, conhecido pela franquia “Resident Evil”, acompanhamos a jornada de Milo (Kit Harington), um escravo que se vê encarregado de uma missão hercúlea: salvar a mulher que ama e seu melhor amigo gladiador da devastação iminente causada pela erupção do Monte Vesúvio. Inspirado nos eventos reais da histórica destruição da cidade de Pompeia no ano 79, o longa mergulha o espectador em um épico repleto de ação, romance e luta por sobrevivência em meio ao caos da natureza.

2. Pandora (2016)

Em “Pandora”, Jae-Hyeok luta para conter uma crise nuclear após um terremoto devastar sua cidade Imagem: Reprodução Digital | Netflix

O filme acompanha a vida de Jae-Hyeok (Kim Nam-Gil), um trabalhador em uma pequena cidade coreana que é abalada por um terrível terremoto. Enquanto lida com as consequências desse desastre, ele se vê confrontado com uma crise ainda maior quando sua usina nuclear sofre uma série de explosões.

Com o país à beira do caos, Jae-Hyeok e seus colegas se lançam em uma missão desesperada para conter a crise e evitar uma catástrofe nuclear ainda maior. Enquanto isso, Pyung-Sub (Jung Jin-Young), outro trabalhador da usina, luta para chamar a atenção para as preocupações de segurança que poderiam ter prevenido o desastre.

3. Missão Resgate (2021)

Em “Missão Resgate”, um motorista de caminhão resgata sobreviventes em uma mina remota no Canadá Imagem: Reprodução Digital | Netflix

Esse drama intenso se desenrola quando uma mina remota de diamantes entra em colapso na região gelada do norte do Canadá. Com vidas presas sob os destroços, um destemido motorista de caminhão (Liam Neeson) aceita o desafio de atravessar o gelo instável para resgatar os sobreviventes.

No entanto, conforme as condições climáticas se deterioram rapidamente, a missão se transforma em uma corrida contra o tempo, testando os limites do protagonista e colocando-o frente a frente com perigos imprevisíveis.

4. Contra o Gelo (2022)

Em “Contra o Gelo”, dois personagens desafiam os perigos para refutar a reivindicação dos EUA sobre a Groenlândia Imagem: Reprodução Digital | Netflix

Ambientado no ano de 1909, a Expedição Alabama da Dinamarca, liderada pelo capitão Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster Waldau), embarca em uma missão para refutar a reivindicação dos Estados Unidos ao nordeste da Groenlândia. Deixando sua tripulação para trás com o navio, Mikkelsen parte pelo gelo com seu inexperiente membro da tripulação, Iver Iversen (Joe Cole).

Enquanto buscam evidências para provar que a Groenlândia é uma ilha única, enfrentam desafios assustadores, incluindo a luta contra a fome, a exaustão e um confronto com um urso polar. O retorno ao navio revela uma jornada ainda mais perigosa do que a ida, com o desespero aumentando ao encontrarem o navio destroçado e o acampamento abandonado.

5. O Abismo (2023)

Em “O Abismo”, Frigga luta para proteger sua família e os trabalhadores de uma falha geológica Imagem: Reprodução Digital | Netflix

Frigga (Tuva Novotny) é uma mulher enfrentando uma série de desafios: equilibrar um novo relacionamento com Dabir (Kardo Razzazi), reconciliar-se com seu ex-marido, cuidar dos filhos e manter a ordem como chefe de segurança na maior mina do mundo, localizada na cidade sueca de Kiruna. No entanto, sua vida é virada de cabeça para baixo quando uma falha geológica ameaça a cidade, fazendo-a afundar lentamente.

Enquanto a população é evacuada, Frigga se vê diante de um dilema angustiante: proteger seus entes queridos e os trabalhadores da mina, cuja atividade é a fonte do problema. Em meio ao caos e à urgência, ela toma decisões difíceis que podem mudar o destino de todos os envolvidos.