5 filmes na Netflix sobre desastres naturais

Confira opções tocantes de longas-metragens sobre fenômenos da natureza no streaming

O serviço de streaming possui diversas opções no catálogo que retratam desastres naturais Imagem: Mouse family | Shutterstock

Os desastres naturais mexem com a imaginação das pessoas há décadas, gerando histórias sobre sobrevivência, esperança e a luta do ser humano contra as forças incontroláveis da natureza. E, para aqueles que gostam de produções cinematográficas do gênero, a plataforma de streaming da Netflix está recheada de opções, que exploram ameaças devastadoras, tsunamis avassaladores e muito mais.

Cada obra proporciona uma experiência única, trazendo consigo lições sobre resiliência, solidariedade e força de vontade. Portanto, se você curte esse tipo de longa ou apenas busca uma boa dose de ação e suspense, confira estes 5 filmes sobre desastres naturais!

1. Não Olhe Para Cima (2021)

A ameaça de um cometa em direção à Terra em “Não Olhe Para Cima” leva dois astrônomos a situações trágicas e cômicas Imagem: Reprodução Digital | Netflix

Esse filme de ficção científica, produzido pela Netflix e dirigido por Adam McKay, possui não só uma história importante, mas também um elenco hollywoodiano de peso. O enredo acompanha Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), dois astrônomos que fazem uma descoberta chocante: um cometa orbitando no sistema solar está em rota para colidir com a Terra.

Com ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), os pesquisadores tentam acesso à mídia local para que todos possam ser avisados com antecedência. A partir desse objetivo em comum, o trio tem contato direto com a Presidente (Meryl Streep) e seu filho Jason (Jonah Hill). Contudo, eles encontram empecilhos para dar a notícia ruim ao mundo ou pior: fazer com que as pessoas acreditem neles. O elenco ainda conta com a participação de Timothée Chalamet, Cate Blanchett e Tyler Perry.

2. Blame! (2017)

A qualidade visual de “Blame!” chama atenção em um cenário de distopia Imagem: Reprodução Digital | Netflix

O anime “Blame!” é derivado da série de mangás do mesmo nome e escrito por Nihei Tsutomu. A animação se passa em um mundo distópico onde os seres humanos vivem em um labirinto totalmente fora de controle. Nesse cenário, o personagem solitário e misterioso Killy (Takahiro Sakurai) tenta sobreviver em uma cidade perigosa tomada por máquinas descontroladas. Ele enfrenta uma dura batalha para tentar salvar a raça humana da extinção iminente.

3. A 5ª Onda (2016)

“A 5ª Onda” conta a história de um mundo alternativo derivado da Terra Imagem: Reprodução Digital | Sony Pictures

O filme, estrelado por Chloë Grace Moretz, interpretando Cassie Sullivan, conta a história de um mundo alternativo derivado da Terra, que sofreu 4 ondas consecutivas de destruição causadas por alienígenas. Na trama adaptada do livro de Rick Yancey de nome homônimo, Cassie tenta proteger seu irmão, Sammy Sullivan e se prevenir da iminência da 5ª onda. Durante a missão de sobrevivência, ela se depara com a incerteza de poder ou não confiar em outros sobreviventes.

4. Terra à Deriva (2019)

Em “Terra à Deriva”, um grupo improvável de heróis tenta salvar a Terra do fim Imagem: Reprodução digital | Netflix

Esse filme chinês retrata o futuro da Terra de 2500 em um cenário apocalíptico, cada vez mais difícil para os seres humanos sobreviverem. Quando o Sol fica cada dia mais perto de desaparecer, um improvável grupo de jovens decide assumir o desafio e a responsabilidade de salvar a raça humana. Sem muita experiência, o grupo embarca em uma viagem rumo ao sistema solar para obter um novo lar. Por outro lado, uma nova ameaça surge: uma colisão iminente da Terra com Júpiter está prestes a ocorrer.

5. O Impossível (2012)

“O Impossível” retrata a luta emocionante de uma família para sobreviver Imagem: Reprodução Digital | Summit Entertainment, Paris Filmes

Nesse filme dirigido por Juan Antonio Bayona, a trama segue o desespero da família de Maria (Naomi Watts) e Henry Belon (Ewan McGregor) enquanto passa férias na Tailândia com os três filhos pequenos, Lucas (Tom Holland), Thomas (Samuel Joslin) e Simon (Oaklee Pendergast).

Após um Natal tranquilo nessa paisagem paradisíaca, um enorme tsunami de proporção nunca vista antes atinge em cheio o local onde a família está hospedada. Maria acaba sendo separada do restante dos seus familiares e, enquanto luta para sobreviver, ela se reencontra com o filho Lucas. Juntos, tentam encontrar os outros familiares. O enredo se tornou um sucesso de bilheteria também por retratar uma história real, adaptada para as telas.