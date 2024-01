Confira obras cinematográficas incríveis que foram premiadas com estatuetas

“Pobres Criaturas” é um filme baseado no livro homônimo de Alasdair Gray e faz referência ao clássico “Frankenstein” Reprodução Digital | Walt Disney Pictures

O cinema, como uma forma de arte e entretenimento, tem o poder extraordinário de transcender fronteiras e criar experiências que impactam profundamente as pessoas. Ano após ano, a indústria cinematográfica nos presenteia com obras marcantes que não apenas cativam, mas também conquistam o reconhecimento nas mais prestigiadas premiações, como o Globo de Ouro.

Na edição de 2024, obras de Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos, Greta Gerwig e Justine Triet estão entre as premiadas e mostram não apenas a habilidade técnica e artística dos cineastas e todos os envolvidos, mas também nos apresentam narrativas que mexem com as emoções e a imaginação do espectador.

A seguir, confira 5 filmes premiados com o Globo de Ouro que você precisa assistir!

“Oppenheimer” aborda os dilemas éticos e as consequências das bombas em Hiroshima e Nagasaki Imagem: Reprodução Digital | Universal Pictures

1. Oppenheimer

“Oppenheimer”, dirigido por Christopher Nolan, é um drama histórico baseado no livro premiado “Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer”. O filme segue a vida do físico J. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, durante o Projeto Manhattan na Segunda Guerra Mundial, em que liderou cientistas na criação das primeiras bombas atômicas.

A narrativa aborda os dilemas éticos e as consequências das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Com um elenco estelar, incluindo Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e outros, o filme explora os desafios científicos e humanos dessa época crucial da história.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

Em “Pobres Criaturas”, a protagonista embarca em uma jornada de autodescoberta intelectual e sexual Imagem: Reprodução Digital | Walt Disney Pictures

2. Pobres Criaturas

Baseado no livro homônimo de Alasdair Grey e referenciando o clássico Frankenstein, o filme “Pobres Criaturas” estrela Emma Stone como Bella Baxter, uma mulher vitoriana que, após suicídio, é ressuscitada pelo Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) com o cérebro de seu filho.

Em sua nova vida, Bella embarca em uma jornada de autodescoberta intelectual e sexual, enfrentando um mundo moderno acelerado. A narrativa explora sua evolução enquanto ela se envolve em relacionamentos e expande sua inteligência.

Onde assistir: Nos cinemas brasileiros em 01 de fevereiro de 2024.

“O Menino e a Garça” explora temas de pobreza, amizade e as complexidades da vida Imagem: Reprodução Digital | Studio Ghibli

3. O Menino e a Garça

Baseado no livro de Genzaburo Yoshino de 1937, esta animação narra a jornada espiritual e de autodescoberta de Copper, um jovem de 15 anos, após a morte do pai. A história explora temas de pobreza, amizade e as complexidades da vida.

Orientado pelo sábio conselho de seu tio, compartilhado por meio de um diário, Copper enfrenta desafios, incluindo a traição do melhor amigo. Inspirado por Copérnico, ele busca respostas nas estrelas, aplicando suas descobertas celestiais para entender como viver significativamente.

Onde assistir: Nos cinemas brasileiros entre fevereiro e março de 2024.

“Barbie” transporta o público para Barbieland, o mundo mágico da boneca Imagem: Reprodução Digital | Sony Pictures

4. Barbie

No live-action da boneca mais famosa do mundo, somos transportados para Barbieland, o mundo mágico das Barbies, onde todas elas vivem em perfeita sintonia e suas únicas preocupações são encontrar os melhores looks para passear com as amigas e curtir festinhas.

Porém, tudo muda quando uma das Barbies, interpretada por Margot Robbie, começa a questionar a perfeição aparente, levando-a a abandonar o mundo cor-de-rosa. Ao enfrentar a realidade, Barbie, acompanhada por Ken, descobre que o mundo real não é perfeito e que a verdadeira beleza reside na autenticidade, superando desafios e explorando a essência que vai além da aparência superficial.

Onde assistir: HBO Max.

“Anatomia de Uma Queda” desvenda um mistério de um homem encontrado morto na neve de um chalé isolado Imagem: Reprodução Digital | Diamond Films

5. Anatomia de Uma Queda

O longa francês “Anatomia de uma Queda” desvenda um mistério de um homem encontrado morto na neve de um chalé isolado, deixando a investigação beirar entre um possível suicídio ou um assassinato. A esposa, uma escritora alemã, é indiciada, lançando sua vida familiar, especialmente a relação com seu filho de 11 anos com deficiência visual, em um turbilhão de incertezas. O julgamento coloca em xeque a verdade, enquanto mãe e filho enfrentam o peso das dúvidas que permeiam essa trágica situação.

Onde assistir: Nos cinemas brasileiros em 25 de janeiro de 2024.