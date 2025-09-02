5 filmes que chegam ao cinema na primeira semana de setembro
Confira lançamentos incríveis para assistir nas telonas
Setembro inicia com uma programação variada nos cinemas, trazendo títulos que exploram gêneros diferentes e prometem experiências únicas ao espectador. Entre tramas de mistério, momentos de humor, obras literárias adaptadas e atrações para toda a família, as salas de exibição se enchem de novidades.
De animações a histórias que resgatam personagens excêntricos e cenários marcantes, a semana abre espaço para todos os gostos. Confira 5 filmes que chegam ao cinema!
1. Desenhos – 04/09
A imaginação de uma garota ganha forma de maneira perigosa quando seu caderno cai em um lago enigmático. Criaturas antes limitadas às páginas passam a invadir a realidade e colocar toda a cidade em risco. Ao lado do irmão, ela se vê obrigada a enfrentar os próprios medos para impedir uma destruição sem volta.
Dirigido por Katrina Albright, o longa aposta na mistura de fantasia e aventura para discutir os limites entre criação e consequência. O elenco traz Bianca Belle, Tony Hale e D’Arcy Carden.
2. A vida de Chuck – 04/09
Inspirado no conto “Com Sangue”, de Stephen King, o filme dirigido e roteirizado por Mike Flanagan apresenta uma proposta diferente: a biografia de Chuck Krantz é narrada ao contrário. O ponto de partida é sua morte precoce, aos 39 anos, e a história avança em retrospectiva, revelando capítulos marcantes de sua jornada até chegar à infância.
A produção explora três partes interligadas que revelam segredos, escolhas e experiências que moldaram sua trajetória. Tom Hiddleston dá vida a Krantz, ao lado de Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor e Karen Gillan, compondo um elenco de peso que reforça o clima de mistério, emoção e reflexão sobre finitude.
3. O rei da feira – 04/09
Misturando humor, cultura popular e pitadas de suspense, esta comédia nacional transporta o público para a feira mais agitada do Brasil. Quando Bode, um feirante que acaba de ganhar no jogo do bicho, é assassinado de forma misteriosa, seu amigo Monarca — interpretado por Leandro Hassum — assume o papel de detetive.
Diferentemente dos investigadores tradicionais, ele alia dons mediúnicos a métodos nada ortodoxos, enquanto o espírito da vítima (vivido por Pedro Wagner) retorna em meio a lapsos de memória causados pela bebida. Com direção de Felipe Joffily, o filme aposta em diálogos afiados, fofocas, barracos e revelações para entregar uma trama leve, mas carregada de reviravoltas.
4. O pior homem de Londres – 04/09
Na Londres vitoriana do século 19, marcada por contrastes entre luxo e decadência, desponta a figura de Charles Augustus Howell, um personagem real que transitava entre artistas, aristocratas e chantagens. Conhecido por inspirar Arthur Conan Doyle na criação de personagens ligados ao universo de Sherlock Holmes, Howell é retratado como um homem envolto em escândalos e manipulações.
Dirigido por Rodrigo Areias e roteirizado por Eduardo Brito, o drama conta com Albano Jerónimo no papel principal, acompanhado de Edward Ashley e Victória Guerra. A produção mergulha o espectador em um clima noir europeu, evidenciando a atmosfera de corrupção, intriga e poder que marcou aquela época.
5. Super Wings em velocidade máxima – 04/09
Sucesso entre crianças em todo o mundo, a série “Super Wings” ganha sua primeira adaptação para os cinemas. Nesta aventura, Jett, o avião mais veloz, precisa enfrentar o plano de um fabricante de brinquedos desesperado para salvar sua empresa em crise: capturar influenciadores digitais. Com direção de Xiaoqing Cai, Cai Dongqing e Gil Hoon Jung, o filme aposta em ação leve, corridas eletrizantes e reforço de valores como amizade, solidariedade e trabalho em equipe.
