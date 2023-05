5 filmes que falam sobre a Segunda Guerra Mundial

Confira produções disponíveis nas plataformas de streaming para aprender sobre o período da história

Filmes sobre a Segunda Guerra Mundial ensinam sobre as relações internacionais e os conflitos sociais Imagem: Reprodução digital | Netflix e Turbine Studios

A Segunda Guerra Mundial representa um marco na história. Conhecida por uma série de conflitos que durou de 1939 a 1945, o período envolveu diversos países com ideologias distintas e foi encabeçado por dois grupos: Eixo (Alemanha, Itália e Japão) e Aliados (Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética). Os países do Eixo eram aqueles que pregavam ideologias autoritárias, como o nazismo e o fascismo, enquanto os Aliados tentavam promover a aliança para combater as agressões do Eixo.

Embora essa época tenha sido marcada por uma série de assassinatos, conflitos políticos e a reconstituição de um mundo em desordem, ela também representa uma era de mudanças sociais e contribui significativamente para compreendermos a sociedade atualmente, não é à toa que o assunto é tema de diversos livros e filmes. Por isso, confira 5 produções cinematográficas sobre a Segunda Guerra Mundial que você precisa assistir!

1. Munique: No Limite da Guerra (2021)

Filme ‘Munique: No Limite da Guerra’ (Imagem: Reprodução digital | Netflix e Turbine Studios)

Uma adaptação do romance ‘Munich’, de Robert Harris, o filme narra a história de dois jovens que se envolvem nas negociações da Conferência de Munique e tentam conter o conflito mundial. Enquanto Adolf Hitler se prepara para invadir a Tchecoslováquia, o governo do primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain tenta a todo custo evitar a guerra.

Para isso, Chamberlain, acompanhado de Hugh Legat (George MacKay), viaja até Munique para uma conferência de emergência com representantes de outros países. No evento, Hugh encontra o velho amigo e diplomata alemão Paul Von Hartmann (Jannis Niewöhner), que expõe as verdadeiras intenções de Hitler ao grupo. Ao longo das negociações, os dois se envolvem em artimanhas políticas e perigosos conflitos que expõem quais são os custos para se parar uma guerra.

Onde assistir: Netflix.

2. O Soldado que Não Existiu (2021)

Filme ‘O Soldado que Não Existiu’ (Imagem: Reprodução digital | See-Saw Films, FilmNation Entertainment, Cross City Films e Cohen Media Group)

Baseado em uma história real de desinformação, a produção conta a trajetória de Ewen Montagu (Colin Firth), um juiz, espião e oficial da agência naval da Inglaterra que, junto de outro agente, planeja a operação Mincemeat, que pretende deter o controle de Hitler sobre a Europa. Durante a missão, como no famoso ‘Cavalo de Troia’, eles utilizam um cadáver e documentos falsos para enganar as tropas alemãs e tentar salvar milhares de vidas.

Onde assistir: Netflix.

3. Resistência (2020)

Filme ‘Resistência’ (Imagem: Reprodução digital | IFC Films)

Estrelado por Jesse Eisenberg, mesmo ator do filme ‘A Rede Social’, premiado com o Globo de Ouro em 2011, a produção relata a história de Marcel Marceau (Jesse Eisenberg), um mímico popular durante a Segunda Guerra e membro de um grupo de escoteiros judeus, que se junta à resistência anti-nazista na França para tentar salvar dez mil órfãos das câmeras de gás. O filme também conta com as atrizes Clémence Poésy, intérprete de Fleur Delacour na saga ‘Harry Potter’, e Bella Ramsey que deu vida à Lyanna Mormont em ‘Game of Thrones’.

Onde assistir: Netflix, YouTube, Google Play Filmes e TV e Prime Video.

4. Dunkirk (2017)

Filme ‘Dunkirk’ (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros Pictures e Syncopy)

Dirigido por Christopher Nolan, mesmo diretor de ‘Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge’, o filme narra o processo de evacuação de Dunquerque, também conhecido como ‘operação dínamo’. Durante a batalha, soldados aliados da Bélgica, Reino Unido e França são encurralados pelas tropas alemãs e, no início da Segunda Guerra Mundial, correm contra o tempo para serem resgatados.

A trama ainda retrata a espera dos soldados para serem salvos enquanto são mantidos sob a mira dos alemães. Além disso, mostra três momentos cruciais para o desenrolar da história: os confrontos entre aviões no céu, um dia inteiro em alto mar e uma semana em uma praia isolada.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

5. Agnus Dei (2016)

Filme ‘Agnus Dei’ (Imagem: Reprodução digital | France 2, Mandarin Cinema, Mars Distribution e Scope Pictures)

Narrando a história de uma das personalidades mais importantes da Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a trajetória de Mathilde (Lou de Laâge), uma jovem médica francesa que descobre que freiras de um convento vizinho estão sendo estupradas por soldados.

Na tentativa de ajudar as moças, Mathilde, destinada a cuidar somente dos franceses, começa a tratar secretamente as mulheres, no entanto, enfrenta o empecilho de ter que lidar com pacientes que se sentem culpadas por terem, sem intenção e permissão, violado o voto de castidade e não aceitam serem tocadas, mesmo que por uma médica.

Onde assistir: Prime Vídeo, Google Play Filmes e TV e YouTube.