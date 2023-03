5 filmes que falam sobre a vida em outros planetas

O ser humano está sozinho no universo? A resposta pode ser encontrada nestes 5 filmes

A vida extraterrestre sempre foi intrigante aos olhos do ser humano, há quem acredite e aqueles que são céticos sobre a possibilidade, mas todos possuem curiosidade de como seria essa relação humana-alienígena. A fim de promover esse cenário, produções cinematográficas abordam o tema há anos. Algumas vezes, apresentam circunstâncias desastrosas e sombrias; em outras, a amizade com extraterrestres parece bem agradável.

Cada um oferece atmosfera e história únicas que moldam o filme e seus personagens. Por isso, aqui estão 5 filmes que abordam a vida em outros planetas – ou visitando o nosso!

1. Guardiões da Galáxia

Star-Lord (Chris Pratt) e os guardiões endossam o universo alinígena da Marvel. Em Guardiões da Galáxia, dirigido por James Gunn, o rapto do jovem Star-Lord da Terra inicia toda a aventura. Guardiões é um filme possível de ser visto em família e adorado pelos fãs de super-heróis. É um passeio cheio de ação que leva o espectador a diferentes paradas, incluindo os planetas Morag, Xandar e Knowhere. O longa, que conta com sequências, é uma nova visão do filme típico da Marvel, que explora o espaço sideral e traz novas experiências para a franquia.

Onde assistir: Disney+

2. Duna

O longa é uma adaptação do romance de Frank Herbert. A história, considerada épica, conta a vida de Paul Atreides (Timothée Chalamet), que é colocado em perigo e deve sobreviver no planeta deserto Arrakis depois que sua família é traída. Duna faz o melhor uso de seu cenário e trata o próprio planeta como um personagem, apresentando sua rica história com extensas cenas do deserto e os perigosos vermes alienígenas abaixo dele. O filme possui uma sequência esperada para continuação da vida em Arrakis.

Onde assistir: HBO Max, Apple TV e Google Play.

3. Avatar

O filme de maior bilheteria de todos os tempos também apresenta sua sequência recém-lançada, Avatar: The Way of Water. O segundo longa já é o quarto filme de maior bilheteria da história. É um dos filmes de invasão alienígena por excelência do cinema, só que, neste caso, os alienígenas são humanos empenhados na conquista e na exploração. A temática diferenciada traz uma nova perspectiva sobre a vida extraterrestre e quem realmente seriam os vilões.

Onde assistir: Disney+

4. E.T: O Extraterrestre

Filme clássico dos anos 80 e adorado por gerações de crianças e adutos, o longa, dirigido por Steven Spilberg, começa depois que um alienígena considerado gentil fica preso na Terra. Ele é descoberto por um menino de 10 anos chamado Elliott (Henry Thomas), iniciando uma singela amizade. O garato o leva para sua casa no subúrbio da Califórnia, nos Estados Unidos, e é apresentado para os irmãos, Michael (Robert MacNaughton) e Gertie (Drew Barrymore), que o apelidam de E.T. Por saberem dos riscos, decidem manter sua existência em segredo. Logo, porém, ele adoece, resultando em intervenção do governo e uma situação terrível para ele e Elliott.

Onde assistir: Prime Video, Globoplay, NET, Google Play.

5. Não! Não Olhe!

O filme de suspense de Jordan Peele conta a história de uma família que percebeu objetos aleatórios caindo do céu, os quais resultaram na morte de seu pai. Daí, os irmãos proprietários de um rancho, OJ e Emerald Haywood, tentam capturar evidências em vídeo de um objeto voador não identificado (OVNI) com a ajuda do vendedor de tecnologia Angel Torres e do documentarista Antlers Holst. No entanto, o mistério se dá por eles não poderem olhar diretamente para o objeto.

Onde assistir: Apple TV+, Prime Video, Google Play ou YouTube Premium.