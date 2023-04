5 filmes românticos para celebrar o Dia do Beijo

Confira longas com histórias cativantes e se inspire no clima de romance

Confira filmes para celebrar o Dia do Beijo Imagem: Evgeny Atamanenko | ShutterStock

Hoje, 13 de abril, é o Dia do Beijo! A data é celebrada em todo o mundo como uma forma de demonstrar amor e carinho por meio de um simples gesto. A origem da celebração não é muito clara, mas há diversas histórias e lendas que tentam explicar como essa tradição começou.

Uma das versões diz que, em 1882, na Itália, Enrico Porchelo se tornou conhecido por beijar muitas mulheres em seu vilarejo. O comportamento incomodou o padre da região, que decidiu criar um prêmio para a primeira mulher que confessasse não ter sido beijada pelo jovem.

No dia 13 de abril, ninguém apareceu para reivindicar o prêmio e, assim, nasceu o Dia do Beijo, originado de uma história um tanto quanto inusitada, mas homenageando um dos maiores símbolos de afeto da humanidade.

Que tal comemorar essa data tão especial? Confira abaixo 5 sugestões de filmes para celebrar o Dia do Beijo!

1. Nunca fui beijada

Nunca fui beijada (Imagem: Reprodução Digital | 20th Century Fox)

Lançado em 1999 e estrelado por Drew Barrymore, o filme conta a história de Josie Geller, uma jornalista que recebe uma segunda chance para reviver seus anos de escola em busca de uma matéria sobre adolescentes. Josie é uma mulher inteligente e bem-sucedida, mas sua experiência como adolescente foi marcada pelo bullying. Por isso, ela decide usar sua nova oportunidade para se enturmar e escrever uma reportagem sobre a vida dos jovens no ensino médio.

Onde assistir: Disney+.

2. Naomi & Ely e a Lista do Não Beijo

Naomi & Ely e a Lista do Não Beijo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme de comédia romântica americano é baseado no livro de mesmo nome de David Levithan e Rachel Cohn. Lançado em 2015, ele acompanha a história de Naomi e Ely, dois amigos inseparáveis desde a infância que criaram uma lista de pessoas que eles não poderiam beijar, a chamada “Lista do Não Beijo”. Naomi é apaixonada por Ely, mas o amigo é gay e está apaixonado por um rapaz de nome Gabriel, o que acaba criando um triângulo amoroso.

Onde assistir: Apple TV+.

3. A Barraca do Beijo

A Barraca do Beijo (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Sucesso da Netflix, o filme impulsionou a carreira de Jacob Elordi e Joey King. A comédia romântica, dirigida por Vince Marcello e lançada em 2018, é baseada no romance de Beth Reekles. O enredo gira em torno de Elle Evans (Joey King), uma adolescente que decide organizar uma barraca do beijo durante a festa de primavera da escola com seu melhor amigo, Lee Flynn (Joel Courtney). No entanto, o desafio da barraca do beijo consiste em beijar um dos garotos mais populares da escola, Noah Flynn (Jacob Elordi), que também é irmão mais velho de Lee.

Onde assistir: Netflix.

4. Hoje eu quero voltar sozinho

Hoje eu quero voltar sozinho (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Este drama romântico brasileiro, lançado em 2014, possui a história centrada em Leonardo (Ghilherme Lobo), um adolescente cego que tem que enfrentar os desafios da adolescência enquanto lida com o despertar de sua sexualidade. No filme, ele é estudante do ensino médio, que vive com a mãe e o pai em São Paulo, e se vê cada vez mais atraído por Gabriel, um novo aluno da escola.

Onde assistir: Netflix.

5. Ana e Vitória

Ana e Vitória (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

“Ana e Vitória” é um filme musical brasileiro lançado em 2018 na plataforma Netflix, inspirado na história real das cantoras Ana Caetano e Vitória Falcão, da dupla musical Anavitória. A trama gira em torno das duas amigas, que se conhecem em uma festa e decidem criar uma dupla musical. Enquanto tentam conquistar espaço na cena artística da cidade, precisam lidar com as próprias inseguranças e os medos em relação à carreira, à amizade e ao amor.

Onde assistir: Netflix.