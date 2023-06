5 flores e hortaliças para plantar em junho

Descubra as melhores opções de plantio para esta época do ano

Existem diversos tipos de hortaliças que você pode cultivar em junho Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock

Junho é um ótimo mês para quem gosta de jardinagem, pois o clima nessa época é perfeito para cultivar flores e hortaliças e garantir que elas cresçam saudáveis e bonitas. Pensando nisso, a ISLA Sementes, empresa brasileira com um diversificado portfólio de sementes de hortaliças, flores, ervas, temperos e árvores nativas do Brasil, separou algumas dicas do que você pode plantar este mês. Confira!

Hortaliças

Existem diversos tipos de hortaliças que você pode cultivar em junho. Vale lembrar elas possuem diversos benefícios para sua alimentação e saúde. São elas:

Beterraba;

Cenoura;

Couve-manteiga;

Repolho;

Salsa.

Flores

Gonfrena

Esse é um tipo de flor que atrai agentes polinizadores. A gonfrena possui hastes compridas nas cores branca, rosa e lilás. Tolerante ao calor e bastante resistente à seca, ela pode ser utilizada como flor seca para decoração ou como flor de corte para arranjos.

Capuchinha

A capuchinha é um tipo de flor que floresce mais se cultivada sob luz solar direta, mas ela também se desenvolve em lugares com sombra parcial. Com coloração amarela, creme e vermelho, ela possui partes comestíveis de sabor levemente picante, o que a torna perfeita para diversos pratos, agregando cor e sabor.

Salvia splendens

Com pétalas na cor vermelho intenso, a Salvia splendens atraem beija-flores e borboletas. Muito cultivada em vasos e jardineiras, ela também pode ser utilizada para compor maciços e bordaduras de jardim. Com boa tolerância ao frio, pode chegar a 60 cm de altura e possui ciclos de verão de 90 dias e de inverno de 120 dias.

A calêndula é muito procurada para fins gastronômicos e medicinais (Imagem: Flower_Garden | Shutterstock)

Calêndula

Com flores perfumadas, macias, aveludadas e de coloração amarela-alaranjada, a calêndula pode ser cultivada em vasos e jardins. É muito procurada para fins gastronômicos e medicinais. Seu sabor é levemente amargo. Ela se adapta bem a diferentes tipos de climas e deve ser cultivada em pleno sol, com no mínimo de 4 horas por dia.

Margarida-africana

Indicada para plantios em vasos, canteiros e floreiras, a margarida-africana possui boa tolerância a altas temperaturas e a geadas leves. Com ciclo de verão de 60 dias e de inverno de 90 dias, pode chegar até 30 cm de altura.

Saiba como plantar

Após escolher a hortaliça ou a flor, escolha um local em sua casa e o vaso, floreira ou canteiro de sua preferência. Em seguida, acrescente a terra com o adubo para nutrir e coloque a sua semente. Regue diariamente. É importante escolher vasos com boa drenagem para que a planta cresça saudável.

Por Carolina Ribeiro