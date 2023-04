5 formas de evitar a síndrome do pescoço tecnológico

Neurocirurgião ensina o que fazer para ajudar a evitar o problema

O vício em tecnologia pode agravar ou até mesmo causar problemas na coluna cervical Imagem: fizkes | ShutterStock

“Tech neck” ou “pescoço tecnológico” é um tipo de deformidade provocada pelo abuso no uso de celulares e smartphones. De acordo com uma pesquisa realizada pela YouGov, cerca de 53% dos usuários de celulares se sentem ansiosos quando não podem usar seus smartphones. No mesmo estudo, mais da metade dos entrevistados respondeu que nunca desliga seus telefones.

“O vício em tecnologia, que é bastante comum e vem crescendo, pode agravar ou até mesmo causar problemas na coluna cervical, gerando dores e outros malefícios. Afinal, a pessoa fica por longo período olhando para baixo, com uma postura inadequada”, explica o neurocirurgião Antônio Araújo, da clínica Araújo & Fazzito.

Efeitos colaterais da síndrome do pescoço tecnológico

De acordo com o Dr. Araújo, o hábito de ficar com a cabeça baixa, olhando para a tela do celular, acelera o processo de envelhecimento e, mais do que isso, acaba gerando problemas posturais a longo prazo. Mais especificamente, esse excesso pode causar surgimento de papada e rugas nos pescoços e, ao contrário do que se pode imaginar, o problema não afeta somente jovens, mas indivíduos de todas as faixas etárias.

Veja algumas dicas que o especialista listou para evitar esse problema:

1. Limite o tempo de uso do celular

De acordo com o especialista, é importante colocar limite de tempo para usar o celular e, assim, minimizar os danos. “Como dito anteriormente, é muito problemático ficar muito tempo com a postura errada e, se você tiver um limite de uso do smartphone, essa exposição ao que faz mal fica menor”, explica o dr. Araújo. Hoje em dia, os próprios celulares podem ser programados para esse tipo de controle.

2. Fracione seu tempo

Em muitos casos, não é possível minimizar o tempo de uso do celular, principalmente por conta do trabalho, então o ideal é fracionar esse tempo. Ou seja, quando você perceber que já está há muitas horas com a postura errada, largue um pouco seu aparelho e arrume sua posição. “Fazendo isso, você fica menos tempo na postura errada, levanta, o que é muito bom para a circulação também, e retoma seu trabalho arrumando a posição novamente”, recomenda o profissional.

Ficar atento à postura é ideal para evitar problemas como o “tech neck” (Imagem: Andrey_Popov | ShutterStock)

3. Preste atenção na sua postura

Uma postura correta é fundamental para evitar problemas como o “tech neck”; e é por isso que o neurocirurgião indica que você esteja sempre alerta à posição do seu pescoço e da sua coluna. “Isso é importante para treinar seu corpo para que ele esteja sempre na postura correta. Depois, isso passa a ser mais natural”, explica o médico neurocirurgião.

4. Pratique atividade física

Fundamentais para manter a saúde em dia, os exercícios físicos também são ótimos para evitar problemas posturais e, consequentemente, deformidades como a do pescoço tecnológico. “Prática de exercícios como musculação, pilates, entre outros, ‘ensinam’ o corpo a estar sempre com a postura correta, mas é importante sempre ser acompanhado por um profissional”, alerta o médico.

5. Dor não é normal! Procure um médico

“É sempre bom ressaltar que nenhuma dor é normal e costuma significar que alguma coisa está errada. Por isso, caso comece a sentir alguma dor, procure um médico para investigar a razão e já começar um tratamento”, opina o especialista.

Vale lembrar também que, quanto antes uma doença ou deformidade for avaliada pelo especialista, mais fácil será curá-la. “O prognóstico costuma ser sempre melhor quando o problema é detectado e tratado de forma correta desde o início, por isso é preciso ficar atento”, finaliza.

Por Beatriz Bradley Moreira