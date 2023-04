5 formas de tornar o ambiente de trabalho mais seguro

Os principais problemas de segurança no trabalho estão ligados aos acidentes típicos e de trajeto

Investir na cultura de segurança é uma das principais alternativas para amenizar a ocorrência de acidentes Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Em 2022, o Brasil teve 612,9 mil casos de acidentes de trabalho e 2,5 mil mortes relacionadas a essas ocorrências, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho – iniciativa do Ministério Público do Trabalho. O que mais assusta é que esses números estão vinculados apenas aos trabalhadores formais, não levando em conta os serviços de informais em geral.

A área do atendimento hospitalar registrou mais casos – tendo quase 60 mil situações -, o que se deve ao fato de estar ligada ao serviço de acolhimento e acompanhamento em casos de emergência de saúde. Contudo, aconteceram notificações em ambientes de condições diversas.

Locais com maiores chances de riscos

Desde locais de construção civil, que apresentam maiores riscos por estarem ligados a atividades de força, até escritórios, que teoricamente não apresentam ameaças, os trabalhadores passaram por incidentes de queda, impacto ou até desenvolvimento de lesões.

De acordo com o bombeiro Souza Junior, os principais motivos estão ligados aos acidentes típicos e de trajeto. “Os acidentes típicos acontecem durante uma execução de trabalho, como as quedas e as dorsalgias, que podem estar ligadas às repetições de atividades ou até por conta de uma má postura. Já os acidentes de trajeto, esses têm a ver com o percurso entre o trabalho e a sua casa”, explica.

Identificar e comunicar os perigos são os primeiros passos para tornar os acessos mais seguros (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Tornando o ambiente de trabalho mais seguro

Segundo Souza Junior, o acesso à informação e aos exercícios de preparação pode ser fundamental na promoção de um local seguro para todos. Além disso, é claro, há a responsabilidade da empresa em fornecer diversos canais de comunicação e medidas que possam impactar a preservação da integridade física de todos. Confira algumas dicas de como tornar o ambiente de trabalho mais seguro!

1. Identifique e comunique os perigos

Assim, a instituição pode trabalhar em conjunto para neutralizar os problemas e tornar os acessos mais seguros.

2. Invista na cultura de segurança

Realizar treinamentos e palestras com profissionais que consigam promover um diálogo unificado entre os colaboradores sobre as funcionalidades das ferramentas e os espaços da empresa é essencial, pois diminui as chances de acidentes.

3. Tenha uma brigada de emergência

Trata-se de uma iniciativa de formar uma equipe de voluntários na empresa voltada a capacitar os funcionários na atuação de situações de risco. Objetivando fornecer treinamento e informações sobre primeiros socorros, essa medida contribui para um ambiente mais consciente.

4. Reserve um momento para exercícios laborais

É fundamental praticar exercícios para respiração, controle, alongamento, compensação dos músculos e reeducação postural. Podendo ser realizadas entre 10 e 20 minutos, essas atividades oferecem ao colaborador uma preparação de equilíbrio mental e físico, principalmente em rotinas estressantes e que podem levar a uma má postura na execução do serviço.

5. Promova uma comunicação interna direta

É por meio do feedback dos colaboradores que a empresa fica ciente de tudo o que ocorre no ambiente de trabalho. É importante oferecer canais digitais e físicos de comunicação, aproximando os funcionários à instituição.

Por Henrique Souza