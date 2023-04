5 frutas que ajudam a combater a prisão de ventre

Veja como tratar a constipação intestinal inserindo mais frutas no seu dia a dia

Fibras presentes nas frutas favorecem o trânsito intestinal Imagem: Dirima | Shutterstock

A prisão de ventre, também conhecida como “constipação intestinal”, termo usado na medicina, trata-se de uma condição médica na qual o indivíduo não consegue evacuar. Segundo o gastroenterologista Ronaldo Carneiro Santos, entre as características do problema, estão esforço excessivo ao evacuar, fezes com consistência aumentada ou endurecidas, redução na frequência normal de evacuação – menos de 3 vezes por semana – e sensação de evacuação incompleta.

Perigos da prisão de ventre

Além disso, a condição também pode desenvolver algumas doenças. “Fissuras no ânus, hemorroidas e divertículos intestinais são doenças bastante frequentes e associadas à constipação. Também cabe lembrar que a prisão de ventre aumenta a chance de desenvolvimento de câncer de intestino”, alerta o gastroenterologista.

Frutas contra prisão de ventre

Para evitar a prisão de ventre, ingerir alimentos ricos em fibras e água é essencial. Um exemplo disso são as frutas, pois elas ajudam a acelerar o trânsito intestinal e favorecem a formação de fezes. A seguir, confira 5 frutas que ajudam a soltar o intestino!

1. Mamão

O mamão é uma fruta rica em fibras, água e nutrientes, o que o torna benéfico para a prisão de ventre. Por conter enzimas digestivas, como a papaia, essa fruta tem um excelente poder laxante, já que as suas fibras ajudam a quebrar os alimentos facilitando a digestão.

2. Laranja

Conhecidas por seu alto teor de vitamina C, as laranjas também são ricas em fibras alimentares, como a pectina, a celulose e a hemicelulose, compostos que facilitam a digestão e ajudam o intestino a funcionar melhor.

Ameixa ajuda o corpo a absorver água (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

3. Ameixa

As ameixas são ricas em fibras solúveis (polpa) e insolúveis (casca) que ajudam a evitar a constipação intestinal. Isso porque elas aumentam a absorção de água, o que favorece o trânsito intestinal. Além das fibras, a fruta também é rica em sorbitol, que também amolece as fezes e facilita a evacuação.

4. Banana

A banana é conhecida por seus muitos benefícios para a saúde, incluindo a ajuda no tratamento da prisão de ventre, apesar de haver um pensamento de que a fruta “prende”. Ótima fonte de potássio, mineral importante para a saúde do intestino, ela ajuda a regular a função muscular e mantém a água do corpo. Além disso, a fruta é ideal para ingerir entre as refeições, quando aparece aquela vontade de atacar um doce, já que conta com triptofano, um elemento que aumenta os níveis de serotonina, o hormônio do bem-estar.

5. Pera

A pera é uma fruta rica em vitaminas do completo A, B e C, fibras e água. Fonte de sorbitol, um tipo de açúcar que tem efeito laxante, ajuda a reter água nas fezes, tornando mais fácil o processo de evacuação. Porém, para obter os benefícios dessa fruta, é necessário consumi-la com casca, pois é nela que está a maior parte das fibras e do sorbitol.