5 grandes empresários do signo de Aquário

Os aquarianos possuem características que lhes beneficiam no mundo dos negócios

Grandes empresários de Aquário Foto: Shutterstock

Além do enorme saldo bancário, alguns dos empresários mais ricos do mundo têm outra coisa em comum: pertencem ao signo de Aquário. Os nativos desse signo costumam ser muito criativos, inteligentes, futuristas e intuitivos, características importantes para a construção de grandes e promissoras empresas. Conheça 5 deles!

Jorge Moll Filho

Jorge Moll Filho (Foto: Reprodução Rede São Luiz)

Nascimento: 23 de janeiro de 1946

Entre os primeiros da lista de pessoas mais ricas do Brasil, o médico e empresário Jorge Moll Filho é fundador da Rede D’Or, uma das maiores operadoras de hospitais e laboratórios do país.

Carlos Slim

Carlos Slim (Foto: ITU Pictures/Creative Commons)

Nascimento: 28 de janeiro de 1940

Homem mais rico do México e da América Latina, está à frente do conglomerado global de telecomunicações que inclui as empresas de telefonia móvel como Telmex, América Móvil, Grupo Carso e Claro.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey (Foto: Shutterstock)

Nascimento: 29 de janeiro de 1954

Bilionária e grande ícone da mídia, Oprah fundou a Harpo Inc. Por meio dessa empresa, a artista obteve a titularidade integral de seu programa de TV (The Oprah Winfrey Show). Além disso, a artista foi a primeira afro-americana a ter sua própria produtora.

Michael Bloomberg

Michael Bloomberg (Foto: Shutterstock)

Nascimento: 14 de fevereiro de 1942

Bilionário e ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg é fundador da Bloomberg L.P. A lucrativa empresa está entre os principais conglomerados de notícias e análises do mercado financeiro do mundo.

Michael Jordan

Michael Jordan (Foto: Shutterstock)

Nascimento: 17 de fevereiro de 1963

O primeiro atleta bilionário do mundo, Michael Jordan também é um empresário de enorme sucesso. Ele é dono da franquia Charlotte Hornets e tem investimentos em outros setores, como beisebol e automobilismo.