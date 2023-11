5 grandes filmes antigos para assistir no Prime Video

Confira obras que transcenderam o tempo e continuam a cativar e influenciar audiências

O catálogo da plataforma está recheado de opções para os fãs de cinema Imagem: Ink Drop | Shutterstock

Dentre as opções de filmes do Prime Video, encontramos uma seleção impressionante de obras-primas cinematográficas que resistiram ao tempo e continuam a encantar públicos de todas as idades. Esses longas representam marcos na história da sétima arte, estabelecendo padrões estéticos, narrativos e técnicos que influenciaram gerações posteriores de cineastas. Além disso, por meio da habilidade de transmitir emoções e ideias universais, conseguem estabelecer uma conexão com o público de diferentes épocas e culturas.

Por isso, a seguir, confira 5 grandes filmes antigos para assistir no streaming!

As cenas de Marlon Brando como Vito Corleone são usadas como referências em muitos filmes atuais Imagem: Reprodução Digital | Paramount Pictures

1. O Poderoso Chefão (1972)

Com direção de Francis Ford Coppola, esse filme é uma obra-prima cinematográfica que se destaca como um épico imortal do crime e do drama. Baseado no romance de Mario Puzo, o longa retrata a poderosa família mafiosa dos Corleone, liderada pelo patriarca Vito Corleone, interpretado pelo ator Marlon Brando.

A trama explora temas de poder, lealdade, vingança e a complexidade moral envolvida na vida do crime organizado. Além da narrativa envolvente, a cinematografia de Gordon Willis e a trilha sonora inesquecível de Nino Rota contribuem para criar uma atmosfera única e intensa. O elenco também inclui Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Robert De Niro e Talia Shire.

A direção de Orson Welles em ‘Cidadão Kane’ se tornou um marco cinematográfico Imagem: Reprodução Digital | RKO Pictures, Mercury Productions

2. Cidadão Kane (1941)

‘Cidadão Kane’ é um marco incontestável na história do cinema e é frequentemente citado como um dos maiores filmes já feitos. Sob a direção de Orson Welles, a narrativa inovadora segue a vida do magnata da imprensa Charles Foster Kane, interpretado pelo próprio Orson Welles.

A estrutura não linear da história, combinada com a cinematografia revolucionária de Gregg Toland, eleva o filme a uma obra-prima técnica e narrativa. A busca incessante pela verdade sobre a vida de Kane, apresentada por meio da investigação de um repórter, desvenda as camadas da psique de um homem complexo e ambicioso.

A química entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman resultou em um dos casais mais famosos do cinema Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros Entertainment

3. Casablanca (1942)

Ambientado na cidade de mesmo nome, durante a Segunda Guerra Mundial, o filme é estrelado pelos famosos Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. A trama segue Rick Blaine, proprietário cínico de um clube noturno, que se vê confrontado com seu passado quando sua antiga paixão, Ilsa Lund, reaparece em sua vida. O enredo, mistura de romance, intriga política e dilemas morais, cria uma narrativa rica e envolvente para os espectadores.

A cinematografia de Arthur Edeson e a música inesquecível de Max Steiner também contribuem para a atmosfera única do filme. Sob a direção de Michael Curtiz, ‘Casablanca’ é conhecido por seus diálogos afiados e continua a ser celebrado como um dos maiores filmes da história do cinema, cativando audiências com sua narrativa e performances memoráveis.

A performance de Michael Clarke Duncan e Tom Hanks em ‘À Espera de um Milagre’ emociona e cativa os espectadores Imagem: Reprodução Digital | Universal Studios; Warner Bros Pictures

4. À Espera de um Milagre (1999)

Com direção do Frank Darabont, o longa é baseado no romance homônimo de Stephen King. O filme é considerado uma obra-prima do cinema que transcende os limites do drama e da fantasia. Situado durante a Grande Depressão, segue a história de Paul Edgecomb, um carcereiro vivido por Tom Hanks, e John Coffey, um prisioneiro com habilidades misteriosas interpretado por Michael Clarke Duncan.

A narrativa se desenrola de maneira magistral ao explorar temas de redenção, empatia e poderes sobrenaturais. Combinada com a trilha sonora envolvente de Thomas Newman, a atmosfera sombria da prisão de Cold Mountain cria uma experiência cinematográfica única.

A filosofia e a direção de ‘Matrix’ marcaram uma geração de filmes e efeitos visuais (Imagem: Reprodução Digital |

5. Matrix (1999)

Sob a direção das irmãs Wachowski, esse filme inovador apresenta uma trama complexa que desafia as percepções da realidade. Keanu Reeves estrela Neo, um hacker que descobre que a realidade conhecida é uma simulação controlada por máquinas inteligentes. A narrativa explora temas de livre arbítrio, controle e natureza da existência humana.

A cinematografia intensa, especialmente as cenas de ação inovadoras, e o famoso efeito de câmera lenta, conhecido como “bullet time“, contribuem para a estética única do filme. O pensamento por trás de ‘Matrix’ combinada com sua ação eletrizante e efeitos visuais avançados para a época, deixou uma marca duradoura na cultura pop. O elenco, que inclui Laurence Fishburne como Morpheus e Carrie-Anne Moss como Trinity, entrega performances cativantes.