5 grandes lançamentos da Netflix em maio

Prepare a pipoca e fique por dentro do que há de novo na plataforma de streaming

Drama, comédia e ação. Veja as novidades que a plataforma preparou para maio Imagem: Reprodução Digital | Netflix

A Netflix está sempre adicionando novos títulos ao seu catálogo, e no mês de maio não seria diferente. Com uma variedade de opções, que vão desde séries emocionantes a filmes de suspense, a plataforma tem algo para todos. Entre as novidades, selecionamos cinco títulos que prometem conquistar o público com tramas intrigantes, personagens cativantes e muita emoção. Confira!

1. Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (04/05)

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)



Produzida por Shonda Rhimes e baseada nos livros de Julia Quinn, esta série acompanha a trajetória de Charlotte, interpretada por India Amarteifio, até a sua ascensão ao poder e o início do seu casamento com o rei George. A obra também traz em foco a importância desta união e como essa história de amor causou uma profunda mudança social no mundo.

2. Rainha Cleópatra (10/05)

Rainha Cleópatra (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)



“Rainha Cleópatra” é uma série dramática que recria a vida da icônica líder egípcia. Com cenas de batalhas, intrigas e romance, a produção promete levar o espectador para o mundo fascinante do antigo Egito e apresentar uma visão mais complexa da rainha Cleópatra, uma das figuras mais famosas da história.

3. Black Knight (12/05)

Black Knight (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

“Black Knight” é uma série de ficção científica sul-coreana, estrelada por Kim Woo-bin (de Os Herdeiros). Neste dorama distópico, a história se passa em 2071, ano em que devido à grande poluição da atmosfera, a humanidade foi praticamente dizimada e, com isso, se instaurou um rígido sistema de classes. Uma dessas classes é a dos “Knights”, entregadores que também são responsáveis pela segurança da população.

4. A Mãe (Filme) (12/05)

A Mãe (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Estrelado por Jennifer Lopez, “A Mãe” conta a história de uma assassina que vai atrás da filha que ela foi obrigada a abandonar há alguns anos. Cercada de pessoas perigosas, esta mãe entra em ação e faz de tudo para garantir que a sua filha fique em segurança. Dirigido por Niki Caro e escrito por Misha Green e Andrea Berloff, o filme promete prender a atenção do público do início ao fim.

5. FUBAR (25/05)

FUBAR (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

“FUBAR” é uma série de ação e comédia que acompanha Luke Brunner, um agente da CIA interpretado pelo astro Arnold Schwarzenegger. Prestes a se aposentar, ele descobre que sua filha também é uma agente, o que acaba abalando a relação entre eles. Em determinado momento, eles são obrigados a trabalhar juntos em uma missão e, com isso, precisam encontrar uma forma de superar as desavenças.