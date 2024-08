5 grandes lançamentos da Netflix em setembro

Veja as principais novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming

Lançamentos de setembro na Netflix estão repletos de suspense e drama Imagem: monticello | Shutterstock)

O catálogo da Netflix está recheado de novidades para setembro, que prometem entreter os assinantes ao longo de todo o mês – começando com “O Casal Perfeito”, um intrigante suspense com gostinho de novela, e “Rebel Ridge”, um filme repleto de ação policial. Os amantes de ficção/drama podem assistir a “Feios”, estrelado pela atriz Joey King, e a “As Três Filhas”, com cenas de combate e muita emoção.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções que estreiam na Netflix!

1. O Casal Perfeito (05/09)

“O Casal Perfeito” narra a história de um assassinato misterioso durante um casamento Imagem: Reprodução digital | Netflix

Baseada no livro homônimo de Elin Hilderbrand, a minissérie “O Casal Perfeito” narra a história de Amélia Sacks (Eve Hewson), uma jovem que está prestes a se casar com um dos membros das famílias mais ricas da ilha de Nantucket. A futura sogra de Amélia, Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), não aprova a relação, mas decide organizar o casamento mais luxuoso da temporada.

No entanto, o clima de festa é interrompido após um corpo ser encontrado na praia, fazendo a polícia investigar se o caso se trata de um afogamento acidental ou de um assassinato. À medida que a história se desenvolve, novos segredos surgem e todos presentes na ilha se transformam em suspeitos.

2. Rebel Ridge (06/09)

“Rebel Ridge” narra a história de um ex-fuzileiro naval contra a corrupção de uma cidade Imagem: Reprodução digital | Netflix

Dirigido por Jeremy Saulnier (de Ruína Azul), “Rebel Ridge” é um filme de suspense que narra a história de Terry Richmond (Aaron Pierre), um ex-fuzileiro naval que chega a Shelby Springs para pagar a fiança do primo e salvá-lo de uma situação perigosa. Porém, o que parecia ser uma tarefa simples se complica quando suas economias são confiscadas injustamente pelas autoridades locais. A partir daí, Terry enfrenta a corrupção da cidade, entrando em um confronto violento com o chefe de polícia.

3. Meia-noite no Hotel Pera Palace – 2ª temporada (12/09)

“Meia-noite no Hotel Pera Palace” acompanha uma jornalista que viaja pela linha do tempo Imagem: Reprodução digital | Netflix

Estrelada por Hazal Kaya, “Meia-noite no Hotel Pera Palace” é uma série turca que segue a vida de Esra, uma jovem jornalista encarregada de escrever sobre o icônico Pera Palace. Para aprofundar sua matéria, ela aceita o convite para se hospedar no local por uma noite. Contudo, à meia-noite, algo extraordinário acontece, e ela é transportada para o ano de 1919, no qual enfrenta aventuras perigosas e emocionantes.

Agora, na segunda temporada, a protagonista retorna para os perigos do evento passado tentando corrigir o curso da história, porém acaba indo parar nos anos de 1940 e começa uma busca desesperada pela mãe biológica. Novos dramas empolgantes podem ser aguardados pelo público.

4. Feios (13/09)

“Feios” acompanha a história de uma jovem que luta contra uma sociedade distópica que preza a perfeição Imagem: Reprodução digital | Netflix, Davis Entertainment Production, Industry Entertainment e Anonymous Content

Dirigida por McG, “Feios” é uma adaptação do livro homônimo de Scott Westerfeld e se passa em uma sociedade distópica que valoriza a perfeição. Na trama, ao completar 16 anos, os jovens são submetidos a uma cirurgia plástica para corrigir supostas imperfeições e se adequar ao ideal de beleza da comunidade. Tudo parece correr bem, até Tally (Joey King) decidir desafiar o sistema e ir contra a decisão, se juntando ao grupo “Uglie”. Então, ela descobre que aquilo em que acreditava pode não ser um sonho tão bonito assim.

5. As Três Filhas (20/09)

“As Três Filhas” conta a história de três irmãs que se reúnem para cuidar do pai doente enquanto tentam estabelecer uma relação entre si Imagem: Reprodução digital | Netflix

Escrita e dirigida por Azazel Jacobs (de “The Lovers”), a obra “As Três Filhas” acompanha a história de três irmãs distantes que se reúnem em um pequeno apartamento em Nova York para cuidar do pai doente, enquanto tentam restabelecer a relação entre si. O filme conta com as atrizes Elizabeth Olsen, Carrie Coon e Natasha Lyonne e chega primeiro às telas do cinema no dia 06 de setembro.