5 hábitos para melhorar a circulação sanguínea

Veja como alguns cuidados no dia a dia podem ajudar a reduzir as chances de doenças vasculares

Descansar com as pernas para cima ajuda a melhorar a circulação sanguínea Imagem: fizkes | Shutterstock)

Com uma rotina acelerada e pouco tempo para descanso, é comum terminar o dia com dores nas pernas, inchaço e, por vezes, formigamento. No entanto, é fundamental estar atento a esses sintomas, pois eles também podem ser sinais de problemas na circulação sanguínea.

Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), mostram que cerca de 40% dos brasileiros enfrentam algum tipo de problema vascular ao longo da vida. Desse total, 45% são mulheres e 30% são homens, com a incidência aumentando conforme a idade.

Segundo a Dra. Carol Mardegan, médica vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), a má circulação pode resultar em vários problemas, sendo as varizes um dos mais recorrentes. “As varizes são veias dilatadas e tortuosas que surgem principalmente nas pernas devido à dificuldade do sangue em retornar ao coração. A pressão elevada nas veias, causada por um fluxo sanguíneo inadequado, leva à formação dessas veias visíveis e dolorosas”, explica.

Ainda conforme a especialista, diversos fatores contribuem para o surgimento de doenças venosas, como envelhecimento, alterações hormonais, número de gestações, predisposição genética, maior prevalência entre mulheres e obesidade relacionada ao sedentarismo.

No entanto, adotar alguns hábitos simples pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea. Veja algumas sugestões da Dra. Carol Mardegan!

1. Eleve as pernas regularmente

Reservar alguns minutos no final do dia para elevar as pernas pode ser muito benéfico. Isso ajuda a aliviar o cansaço e facilita o retorno do sangue ao coração. “Elevar as pernas por 5 a 10 minutos é uma prática simples que pode fazer uma grande diferença, especialmente se acompanhada de alongamentos”, sugere a médica.

2. Evite ficar muito tempo na mesma posição

Ficar sentado ou em pé por longos períodos pode prejudicar a circulação. Movimentar as pernas e os pés com frequência é essencial para que o sangue flua corretamente. “Profissões que exigem longas horas na mesma posição precisam ser equilibradas com intervalos para movimentar os membros inferiores”, recomenda.

Caminhadas fazem bem para circulação sanguínea Imagem: Tyler Olson | Shutterstock

3. Incorpore caminhadas no seu dia a dia

A prática regular de atividades físicas, como caminhar, é essencial para uma boa circulação. “Mesmo que seja difícil encontrar tempo para exercícios diários, pequenas caminhadas ao longo do dia podem ajudar a manter o sangue em movimento e a saúde em dia”, aconselha a especialista.

4. Adote uma dieta equilibrada

Manter uma alimentação rica e variada, incluindo frutas, legumes, verduras e grãos integrais, contribui para a saúde das veias. Segundo a médica, não se trata de fazer dietas restritivas, mas de buscar um equilíbrio que ajude a controlar a pressão arterial e a fortalecer as paredes das veias.

5. Priorize visitas regulares ao médico

Consultas regulares com um cirurgião vascular são fundamentais para prevenir complicações e tratar problemas antes que se agravem. “O acompanhamento médico contínuo pode prevenir doenças e garantir um tratamento eficaz e precoce”, finaliza a Dra. Carol Mardegan.

Por Luana Farias