5 hábitos para prevenir doenças no coração

Alguns cuidados são fundamentais para reduzir as chances de desenvolver problemas cardiovasculares

A maioria das doenças cardiovasculares podem ser evitadas com bons hábitos Imagem: Harbucks | Shutterstock) </p>

A campanha Setembro Vermelho é uma iniciativa nacional de conscientização sobre as doenças cardiovasculares. Apesar dos avanços na medicina, essas enfermidades continuam sendo a principal causa de morte no Brasil. Somente em 2024, mais de 237 mil morreram em decorrência de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. No total, considerando todas as complicações ligadas ao coração e à circulação, foram 552 mil mortes — quase dois terços dos óbitos registrados no país.

O cardiologista e intensivista Dr. Raphael Boesche Guimarães, do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, destaca que grande parte dessas mortes poderia ser evitada com medidas simples de prevenção. “A maioria das doenças cardiovasculares está associada a fatores de risco modificáveis, como hipertensão, colesterol elevado, tabagismo, diabetes, sedentarismo e obesidade. Com mudanças no estilo de vida e acompanhamento médico regular, é possível reduzir drasticamente as chances de complicações”, explica.

Sintomas de doenças cardiovasculares

Segundo o cardiologista, estar atento aos sintomas ligados a doenças cardiovasculares pode ser decisivo para salvar vidas. “Dor no peito, falta de ar, palpitações, tontura, suor excessivo e náuseas são sinais que nunca devem ser ignorados. Muitas vezes, o atendimento rápido faz toda a diferença entre a vida e a morte”, alerta. Por isso, ao identificá-los, é fundamental procurar atendimento médico de emergência.

Manter uma alimentação equilibrada contribui para a saúde do coração Imagem: Caftor | Shutterstock

Hábitos que promovem a saúde do coração

O Dr. Raphael Boesche Guimarães reforça que hábitos saudáveis devem ser adotados desde cedo para manter a saúde do coração e prevenir doenças. Por isso, ele recomenda:

Praticar atividade física regularmente; Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e grãos integrais; Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras saturadas; Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool; Controlar peso, pressão arterial, glicemia e colesterol.

Prevenção é o melhor caminho

Apesar de comum em idosos, as doenças no coração podem afetar pessoas em qualquer idade. “As doenças cardiovasculares não são apenas problema de idosos. Cada vez mais, vemos casos em pessoas jovens, muitas vezes por descuido com a saúde e falta de acompanhamento. Prevenir é muito mais eficaz do que tratar”, ressalta o médico.

A campanha Setembro Vermelho busca justamente reforçar esse compromisso com a prevenção. “A conscientização é fundamental para reduzir esses índices alarmantes. Se cada pessoa adotar pequenos cuidados diários, conseguiremos mudar o cenário e salvar milhares de vidas todos os anos”, conclui o Dr. Guimarães.

Por Daiane Maio