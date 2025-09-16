Mudanças singelas nos ambientes são capazes de transmitir a essência da estação

A primavera traz frescor e leveza para a decoração Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto

A primavera chega como um sopro de renovação, convidando não apenas a apreciar as flores que se espalham pelas ruas, mas também a transformar os espaços da casa em refúgios de leveza e vitalidade. Oficialmente marcada para começar em 22 de setembro, a estação já se anuncia com a explosão de cores dos ipês e inspira mudanças sutis, mas cheias de significado, dentro do lar.

Para as arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini, do escritório Paiva e Passarini Arquitetura, a casa é um espelho dos ciclos da vida, e a primavera é o momento ideal para trazer esse frescor à decoração. “Alguns poucos ajustes já transmitem essa essência”, diz Vanessa Paiva.

Filosoficamente, a primavera simboliza o renascimento e a superação das adversidades, representando o despertar da vida após o inverno — uma analogia semelhante a um despertar da consciência e da criatividade após um período de recolhimento. Esse mesmo sentimento pode ser refletido em nossas moradas, pois são um espelho da nossa personalidade.

A seguir, as arquitetas listam 5 itens para trazer a primavera para a decoração da casa. Confira!

1. Esquadrias de vidro

É chegada a época de usufruir das esquadrias de vidro que separam os espaços internos e externos, mas sem impedir a entrada de iluminação natural. Essa estratégia ilumina os ambientes, realça cores e texturas, promove amplitude e entrega uma dose de bem-estar para os moradores.

2. Cortinas leves

Por não ser um elemento trocado com frequência, modelos mais delicados tendem a compor o décor o ano inteiro. Porém, caso o morador tenha o apreço por trocá-las, essa é a hora de retirar os tecidos mais pesados, que ajudam para uma casa mais quentinha, e substituir pelos materiais que controlem a luminosidade e entreguem privacidade, mas sem bloquear a iluminação externa. Vale apostar em tecidos mais leves, como o linho e o voil, entre outros materiais.

A primavera é um estímulo para repaginar o dormitório Projetos: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagens: Xavier Neto e Vitor Martins

3. Edredom fino

Se o frio nos convoca a recorrer aos enxovais mais robustos para aquecer, a primavera é um estímulo para repaginar o dormitório. É hora de tirar de uso os edredons pesados para dar lugar a itens de materiais mais leves e mais finos. “Isso porque ainda se trata de uma época com temperaturas que oscilam entre noites mais quentes e outras frescas”, analisa Claudia Passarini.

Se o morador preferir cores mais fortes, a estação pede por paletas suaves, em que o branco pode predominar acompanhado de pinceladas de rosa, como o queimado, e gradientes de terracota. “Essas mudanças são capazes de entregar outra conotação para os ambientes”, complementa Vanessa Paiva.

As flores ajudam a trazer o ar da primavera para os ambientes Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto

4. Flores

Símbolo master da primavera, as flores estão sempre presentes no décor, mas é inegável que, a partir de agora, elas protagonizam com suas diversas cores, composições e tamanhos. “Elas são bem-vindas em todos os ambientes”, alega Vanessa Paiva. Para que elas tenham a beleza realçada, é imprescindível contar com vasos que podem ser de cerâmica e vidro, entre outros materiais.

5. Utensílios de cozinha coloridos

Na visão de Vanessa Paiva e Claudia Passarini, os ares primaveris também chegam à cozinha com as cores dos utensílios, como jogos e panelas cerâmicas. Além disso, a vivacidade dos tons de frutas, legumes e verduras, o uso de plantas decorativas e temperos dispostos estrategicamente, também ajudam a transmitir a alegria dos próximos meses.

Por Henrique Araújo