5 lançamentos da Netflix em novembro

Lançamentos da Netflix em novembro

Lançamentos da Netflix em novembro Imagem: Shutterstock

O mês de novembro reserva grandes lançamentos na Netflix. Tem filmes, séries e documentários para todos os gostos e idades! Há também a sequência de produções muito aguardadas pelo público, como é o caso de “Enola Holmes 2”, a jovem detetive e irmã de Sherlock Holmes.

Na categoria série, tem a produção de mistério e suspense “1899”, dos mesmos criadores de “Dark” e que promete muitos enigmas. Para quem amava assistir “Teletubbies”, o streaming lança um reboot com os personagens que marcaram a infância de muita gente. Confira tudo sobre essas e outras estreias!

1.Enola Holmes 2 (04/11)

Enola Holmes 2 (Imagem: Reprodução/Netflix)

A sequência do filme traz a história de Enola Holmes (Millie Bobby Brown) em seu primeiro caso oficial como detetive. Ela é requisitada para encontrar uma menina desaparecida, porém, à medida que se aprofunda na investigação, descobre um novo mundo perigoso nas fábricas sinistras de Londres. Para ajudar a resolver esse mistério, a personagem conta com a ajuda do irmão Sherlock Holmes (Henry Cavill) e dos amigos. O longa é dirigido por Harry Bradbeer.

2. Teletubbies (14/11)

Teletubbies (Imagem: Reprodução/Netflix)

A famosa série infantil está de volta! Muito famosa no início dos anos 2000, a nova produção traz algumas novidades, bem como elementos clássicos reformulados, como o bebê sol, que dessa vez, ganha rostos de diversos bebês. O reboot segue uma linha parecida do programa antigo e mostra os personagens Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po descobrindo o mundo com brincadeiras e atividades na Terra dos Teletubbies

3. Natal com Você (17/11)

Natal com Você (Imagem: Divulgação/Netflix)

O novo filme original, estrelado por Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr., conta a história da popstar Angelina. Cansada do trabalho e em busca de inspiração musical, ela decide realizar o desejo de Natal de uma fã em uma pequena cidade de Nova York. Por lá, além de encontrar o impulso que procura, ela se aproxima de um professor de música, com quem pode viver um grande amor. O filme tem direção de Gabriela Tagliavini. No elenco estão Gabriel Sloyer, Grace Dumdaw, Deja Monique Cruz, entre outros nomes.

4. 1899 (17/11)

1899 (Imagem: Divulgação/Netflix)

A série é focada nos mistérios e nos passageiros do navio Kerberos. A produção conta a história do navio com imigrantes chefiados por Andreas Pietschmann, que sai de Londres rumo a Nova York. No meio dessa jornada, descobrem um segundo navio vagando em mar aberto, que havia desaparecido há meses. Então, a vida desses passageiros muda completamente. A série tem oito episódios.

5. Wandinha (23/11)

Wandinha (Imagem: Divulgação/Netflix)

Uma das grandes apostas da plataforma, a série é focada na personagem da Família Addams. Ela conta a história de Wandinha (Jenna Ortega), enquanto ela investiga uma série de assassinatos sobrenaturais pela cidade. Além disso, podemos vê-la como estudante do ensino médio na Academia Nevermore, em que ela aprende a dominar suas habilidades paranormais e tenta resolver o mistério sobrenatural que afetou sua família há 25 anos. A série tem direção do cineasta Tim Burton.