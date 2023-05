5 lançamentos de filmes e séries na Netflix em junho

O mês de junho chega com muitas produções originais para entreter os fãs ansiosos

Com o mês de junho se aproximando, a Netflix está pronta para surpreender seus assinantes com uma lista de lançamentos de filmes e séries. Serão histórias cativantes, aventuras e narrativas envolventes. As produções originais da plataforma prometem oferecer uma diversidade de conteúdo a todos os gostos.

Então, descubra os 5 lançamentos mais aguardados que chegarão ao serviço de streaming neste mês!

Ricos de Amor 2 (02/06)

“Ricos de Amor 2” se passará no norte do país (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Na mais recente produção, o casal Paula (Giovanna Lancellotti) e Teto (Danilo Mesquita) se depara com desafios e terá que aprender a lidar com as dificuldades que surgem no caminho. Paula segue seus sonhos e retorna ao trabalho como médica voluntária, embarcando em uma nova missão junto a uma comunidade indígena na Amazônia.

Enquanto isso, Teto luta para convencer seus parceiros a estabelecerem uma cooperativa de tomates em um vilarejo da região. Para salvar a empresa da falência e reconquistar o coração de Paula, ele precisa deixar definitivamente para trás seus hábitos de playboy mimado e enfrentar os interesses de um poderoso fazendeiro.

Em “Ricos de Amor 2”, podemos contar novamente com a presença de Alok na trilha sonora, que desta vez traz canções inéditas em colaboração com artistas indígenas. Além disso, Jão também participa com a música que é tema do filme.

Casamento às Cegas: Brasil – 3º temporada (07/06)

O reality volta com o casal de apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

O reality show de sucesso “Casamento às Cegas”, apresentada pelo casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, manterá a mesma dinâmica que cativou os telespectadores anteriormente. Homens e mulheres serão colocados em cabines separadas, onde terão a oportunidade de se conectar, apenas através do diálogo, em busca de suas almas gêmeas. A grande pergunta é: eles decidirão se querem se casar ou não?

Uma novidade nessa nova temporada é o destino da lua de mel: Pipa, no Rio Grande do Norte. Essa nova temporada promete trazer ainda mais romance, surpresas e momentos memoráveis.

Eu Nunca… 4º temporada (08/06)

Devi terá o final da sua vida escolar na temporada (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

A série adolescente tem como protagonista Maitreyi Ramakrishnan, que interpreta Devi Vishwakumar, uma adolescente desajeitada que inicialmente tinha como objetivo conquistar o galã da Escola Sherman Oaks, Paxton Hall-Yoshida (interpretado por Darren Barnet). No entanto, muitas coisas mudaram desde então. Essa comédia mescla os envolvimentos românticos de Devi com questões de identidade, uma vez que ela é uma das poucas alunas sul-asiáticas americanas em sua escola — tudo isso enquanto lida com a dor da perda de seu pai.

A quarta e última temporada promete proporcionar um desfecho emocionante aos fãs. Os espectadores se despedirão da série de comédia no momento em que Devi se prepara para deixar o ensino médio para trás de uma vez por todas.

O Resgate 2 (16/06)

Filme conquistou muitos fãs no lançamento (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Estrelado por Chris Hemsworth, o filme promete aproximadamente 14 minutos de ação ininterrupta, conforme revelado pelos renomados irmãos Russo. Após os eventos intensos do longa anterior, em que Tyler se arriscou para resgatar o filho de um poderoso traficante de drogas na Índia, o protagonista agora enfrenta um período de recuperação após ter escapado por pouco da morte.

Em “Resgate 2”, também teremos a oportunidade de mergulhar mais profundamente na jornada de Tyler, explorando sua transformação de um herói militar para um mercenário envolvido no submundo do crime organizado.

The Witcher – 3º temporada: primeira parte (29/06)

Netflix substituirá Henry Cavill na 4º temporada (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Pela primeira vez, os oito novos episódios da série estrelada por Henry Cavill, o Superman da DC Comics, serão divididos em dois volumes, sendo que os três últimos capítulos estrearão em 27 de julho. A terceira temporada continua a se basear na saga de livros de Andrzej Sapkowski, que também conquistou sucesso no mundo dos videogames.

Além de dar continuidade à jornada de Geralt (Cavill) e Yennefer (Anya Chalotra), a série foca a Princesa Ciri (Freya Allan). Ela promete ser o grande destaque da temporada, mostrando um controle cada vez maior de seus poderes.

Essa nova fase da produção também marcará a despedida de Henry Cavill do papel principal. Na quarta temporada de The Witcher, que já foi confirmada pela Netflix, Geralt De Rivia será interpretado por Liam Hemsworth.

Bônus: Black Mirror – 6º temporada

Black Mirror conta com 5 temporadas e 1 filme (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Prevista para junho, mas sem data exata de estréia, uma das grandes séries de sucesso da plataforma estará de volta! A antologia britânica, que explora os impactos da tecnologia na sociedade, possui novos capítulos os quais devem tratar de problemáticas como privacidade, sensacionalismo e interesse das pessoas por fofocas.

Sem novas temporadas desde 2020, em entrevista ao Radio Times, o criador da série Charlie Brooker afirmou, na época: “não sabia se as pessoas teriam estômago para histórias sobre sociedades ruindo, então não estou trabalhando em nenhum [episódio de Black Mirror]”. Os fãs da produção, agora, podem aguardar ansiosamente pela complexidade da série.